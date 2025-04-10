'Эта новость всколыхнула сердца всех': в боях на Донетчине погиб 32-летний защитник с Ривненщины. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания оборвалась жизнь солдата ВСУ Романа Никичука из Ривненской области. Он воевал в рядах 68-й отдельной егерской бригады.

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Защитнику навеки осталось 32 года. О потере сообщил Острожский городской совет.

Никичук Роман Викторович, 31 января 1993 года рождения, был родом из села Оженин Ривненского района.

В прошлом году воин участвовал в боях на Авдеевском направлении. Родные и земляки, собрав средства, передавали ему и побратимам дрон, автомобиль и необходимое снаряжение.

Солдат Роман Никичук погиб 8 апреля 2025 года, выполняя боевое задание на Донетчине. Воин получил минно-взрывную травму, несовместимую с жизнью.

У защитника остались жена, маленькие сын и дочь.

"Эта новость всколыхнула сердца всех… Его самопожертвование навсегда останутся в памяти громады. Вечная память Герою! – отметили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Торецком направлении фронта погиб 39-летний старший сержант полиции Олег Невада из Ривненской области. Он служил в рядах объединенной штурмовой бригады "Лють".

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