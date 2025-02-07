'Эта война не такая, как мы ее представляли': как наземные дроны изменяют ситуацию на фронте в Украине

Воздушные дроны сменили войну в воздухе, а наземные дроны изменяют ее ход на линии фронта. В частности, новейшие роботизированные комплексы активно используются на покровском направлении Донецкой области.

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В 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде рассказали, как их военное соединение укомплектовано новейшими дронами и как инженеры постоянно их совершенствуют.

"Наше новейшее оружие мы уже используем на линии боевого столкновения. А вместе с нашими инженерами из 25-й бригады мы комплектуем эти дроны разными модификациями, которые способны выполнять очень много разных задач на поле боя", – рассказал военнослужащий 25 ОПГБР Андрей.

Наземные дроны могут заделывать мины, взрывать вражеские позиции, доставлять грузы под пулями, эвакуировать раненых с поля боя. Некоторые модели могут перевозить до 300 кг грузов.

Многофункциональные наземные работы 25-й Сичеславской бригады ежедневно перевозят тонны ценных грузов и спасают жизнь солдат. В этой бригаде командирами экипажей наземных роботизированных комплексов работают не только украинцы, но и иностранцы – например, британец "Гольф" и американец "Балу". Последний говорит, что его 6-летний опыт в американской армии оказался устаревшим.

"Я три года служил в пехоте. Столько же в моторизованном подразделении. У меня есть опыт и командирские навыки. Но это не то, к чему готовили нас в США. Эта война не такая, как мы ее представляли. Сейчас воюют дроны fpv, роботы-минеры. Этого вообще не было раньше", – рассказал доброволец "Баллу".

В 25-й бригаде призывают приобщаться к службе и сборам на новые работы.