Президент Чехии Петер Павел не видит проблемы в подрыве "Северных потоков". Даже если это сделала Украина. Ибо, по его мнению, эти объекты были легитимными целями.

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Об этом политик заявил в подкасте PoliTalk. Его слова передает Novinky.

"Даже если Украина и взорвала "Северный поток-2", это ничего не меняет, стратегические объекты являются легитимными целями во время войны", – заявил президент Чехии.

Так что он считает, что если бы Украина действительно атаковала "Северные потоки", это было бы законно.

"Впрочем, четкой информации о причастности Украины к подрыву трубопроводов пока нет", – подчеркнул Павел.

В то же время, президент Чехии признал, что атака на газопроводы обусловила "определенные осложнения, но не такие, с которыми нельзя было справиться".

Как сообщал OBOZ.UA, ряд немецких СМИ заявил, что в расследовании инцидента на "Северном потоке" фигурирует украинский водолаз. Германия выдала на него европейский ордер на арест, но не внесла данные в поисковую базу, и украинец перебрался из ФРГ в Польшу.

В генпрокуратуре Польши заявили, что не нашли этого человека по адресу его проживания на польской территории. Он уехал из Польши в Украину еще в начале июля.

В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск пристыдил сторонников расследования подрыва российского газопровода "Северный поток". Он порекомендовал им не поднимать шум.

Вообще, подрыв "Северного потока" обрастает легендами и кажется протестом "новой" Европы против "старой". После того как Запад буквально сняли с российской газовой иглы, ЕС ментально изменил отношение к российской войне, пишет шеф-редактор OBOZ.UA Орест Сохар.

Между прочим, страховщики решили не платить России за взорванный "Северный поток". Компании в суде объяснили, что полисы не покрывали риски военных действий или диверсий.

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