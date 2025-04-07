'Эти следы – самые ценные': в 'Укрзализныце' отреагировали на грязную обувь военного, возвращавшегося с передовой. Фото

Украинские военные нередко возвращаются домой поездами. И железнодорожники каждый день видят многие наши защитники, отмечая щемящие моменты и незабываемые детали.

Видео дня

В понедельник, 7 апреля, один из военных возвращавшийся с передовой Олег Магдич в Facebook выложил фото своей грязной обуви в поезде. Он в своем сообщении шутливо пообещал, что " в следующий раз будет тщательнее чистить берцы".

"Это – ноги человека, который еще несколько часов назад топтал этими ногами зону боевых действий. А сейчас едет в чистеньком вагоне Интерсити. И ему так стыдно, что тапочка... Извините, "Укрзализныця", – написал военный.

В транспортной компании отреагировали на сообщение военного. Фото обуви защитника перепостил себе на страницу один из сотрудников компании Владислав Бондарь.

"Мы, железнодорожники, видим много. Но именно эти следы – самые ценные. Потому что они – знак, что еще один наш защитник жив. И едет домой. Укрзализныця благодарит вас. Возвращайтесь всегда", – написал он.

Напомним, что Министерство обороны Украины разработало новый механизм ротации военнослужащих на фронте, который является альтернативой закону о демобилизации. Ротация предусматривает несколько месяцев отдыха после 90 дней непрерывной службы и участия в боевых действиях.

Ранее сообщалось, что накануне Пасхи, которую в 2025 году празднуют 20 апреля, "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Киева в популярный среди украинцев туристический центр – Львов. Впрочем, поезд будет временным – рейс запланирован только на 18 апреля. Стоимость билетов в купе поезда на рейс из Киева составляет 391,1 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, на мощностях "Укрзализныци" капитально модернизировали электропоезд ЭД9М на 792 места в 8 вагонах – в нем появились розетки для зарядки гаджетов, пандусы и т.д. Он будет курсировать по маршруту Киев – Чернигов – Киев, что, в частности, облегчит украинцам из этих и близлежащих населенных пунктов подъезд на работу и обучение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!