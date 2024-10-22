'Эти вбросы неслучайны': Зеленский рассказал, допускает ли Украина вступление в НАТО в обмен на оккупированные территории

Украина не обсуждает возможность получения членства в НАТО в обмен на временно оккупированные Россией территории нашего государства. Однако периодические "вбросы" на эту тему в западных медиа могут свидетельствовать о том, что у отдельных партнеров такие мысли могут быть – и таким образом они могут "зондировать" готовность Киева согласиться с предложенным вариантом.

Видео дня

Украина настаивает на приглашении к вступлению в НАТО еще до завершения войны, это подтвердит твердую поддержку Западом территориальной целостности нашего государства в его международно признанных границах. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе общения с журналистами.

Когда у главы государства спросили, выходили ли западные партнеры на него с прямым предложением о вступлении Украины в НАТО при условии фактического отказа от оккупированных Россией территорий, он заверил, что таких обсуждений у него ни с кем не было. Однако, по мнению президента, то, что тема периодически всплывает в СМИ, – не случайность.

"Мы не обсуждаем это. Но считаю, что эти вбросы в медиа неслучайны. Видимо, такие мнения у некоторых партнеров могут быть. Поэтому напрямую они не коммуницируют со мной этот вопрос, но посредством медиа, разумеется, проверяют его градус. Думаю, здесь все зависит от общества Украины", – отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина на всех площадках сейчас поднимает вопрос приглашения на вступление в НАТО.

"На всех переговорах сейчас мы поднимаем вопросы наших гарантий безопасности. Лучше всего – это НАТО. Во время войны – приглашение, абсолютно открытое, с сильной позицией в любом формате дипломатии. Это приглашение, я считаю, не зависит от мнения России. Когда в этом будут уверены и еще некоторые партнеры – что они сильнее России, тогда у нас все будет в этом смысле положительно", – подчеркнул президент.

Зеленский также отметил, что при любом развитии событий – даже при условии начала разговора о частичном вступлении в НАТО без временно оккупированных территорий – о юридическом признании захваченной Россией части нашего государства как "российских регионов" речь не идет.

И именно чтобы подчеркнуть неукоснительную поддержку демократическими странами нерушимости территориальной целостности Украины, Зеленский, по его словам, предложил партнерам пригласить нашу страну вступить в Североатлантический альянс еще до завершения войны.

"Почему я подчеркиваю приглашение? Потому что оно дается стране в международно признанных границах. И это для меня принципиальная вещь: получить приглашение во время войны. Я считаю, что это сильная часть пакета, который мы предлагаем. Это не просто приглашение, а приглашение, пока война еще не закончилась. А уж какое вступление, как оно будет происходить, сколько – это следующий шаг, дипломатия. Могут быть разные форматы", – отметил глава государства.

Он добавил, что вопрос вступления Украины в НАТО обсуждал, в частности, с главой Пентагона Ллойдом Остином во время визита последнего в Киев. Пока в Альянсе по этому поводу единодушия нет.

"Мы видим сегодня консенсус большинства стран Альянса и сдержанную позицию нескольких стран. Будем с этим работать. Мы видим сегодня уверенность во Франции, поддержку Франции. Мы понимаем, что нас будут поддерживать британцы, и считаем, что будут поддерживать итальянцы. Относительно реакции Германии, по нашему мнению, в целом сегодня ситуация преимущественно зависит от Соединенных Штатов. Считаем, что у них идет консолидация их мнений относительно НАТО и это оказывает влияние еще на, например, Венгрию и Словакию", – очертил ситуацию Зеленский.

Он надеется, что позиция США относительно членства Украины в НАТО изменится в позитивную для нас сторону после того, как в стране состоятся выборы президента.

"После выборов надеемся на более положительную реакцию США. Не из-за смены президента, а просто потому, что фокус, внимание у Соединенных Штатов сейчас – на выборы, и я считаю, что в любом случае любые резкие заявления со стороны США сегодня, наверное, неуместны или несут вызовы. Считаю, что они не хотят лишних рисков. Что касается Германии, то посмотрим. На мой взгляд, нам всем придется много работать с немецкой стороной. Но все же Соединенные Штаты будут оказывать на это влияние", – резюмировал глава государства.

Напомним, ранее Зеленский рассказал о стратегической цели Курской операции. По его словам, чтобы остановить войну, необходимо, чтобы она вернулась туда, откуда пришла, – на территорию РФ. И Курская операция Украины обеспечила такое возвращение. И вместо планируемой Кремлем "буферной зоны" на украинской земле эта зона создается в России.

К тому же Курская операция позволила решать еще одну сверхважную задачу: активизировать обмены пленными. Ведь украинские воины в РФ активно пополняют обменный фонд, давая шанс большему числу побратимов поскорее вернуться домой из российского плена.