'Это абсолютно заслуженная благодарность': Зеленский подписал указ о награждении сотен украинских военных

Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении 301 военнослужащего из разных бригад ВСУ. Это те мужчины и женщины, стоящие на защите украинского государства.

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Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале президента Украины. Он поблагодарил военных за борьбу.

"Только что подписал указы о награждении наших воинов государственными наградами. Триста один военнослужащий из разных бригад Вооруженных Сил Украины. Пять Героев Украины. И почти каждый день такие указы. Это абсолютно заслуженная благодарность и уважение нашего государства нашим ребятам, нашим мужчинам и женщинам, вставшим на защиту украинского государства и независимости", – говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что Украина сохраняет собственную свободу, несмотря на более 11 лет попыток страны-агрессорки России уничтожить ее государственность. Каждый военный стоит на защите безопасности и справедливого мира.

"Мы делаем все, чтобы гарантировать Украине надежную безопасность и достойный мир. И это возможно исключительно благодаря нашим людям – всем тем украинцам и украинкам, кто связал свою судьбу с защитой нашего государства, кто сражается ради украинского народа и нашего собственного независимого государства", – подчеркнул гарант.

Он выразил благодарность украинским воинам, добровольцам, а также "всем украинским героям разных времен, которые боролись ради того, чтобы Украина была в мире".

Как сообщал OBOZ.UA, 6 февраля, президент Украины встретился с военными, участвующими в Курской операции. Зеленский отметил их государственными наградами, а двум воинам-иностранцам вручил паспорта граждан Украины.

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