'Это большая проблема, трагедия и преступление': Еврокомиссия и Польша запускают инициативу по поиску похищенных оккупантами украинских детей

Европейская комиссия совместно с Польшей запускает совместную инициативу, целью которой будет розыск украинских детей, которые незаконно были вывезены на территорию государства-террориста России. Кроме того, задача заключается в том числе в привлечении к ответственности виновных в подобных преступлениях.

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Проблему похищения украинских детей россиянами намерены поднять на высокий политический уровень. Об этом заявил министр по европейским делам Польши Шимон Шинковский вель Сенк, сообщает TVN24.

По его словам, похищение украинских детей стало большой социальной проблемой во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Министр подчеркнул, что местонахождение многих из них до сих пор неизвестно.

Шинковский вель Сенк добавил, что даже по самым сдержанным оценкам, которые подтверждены документально, понятно, что российские оккупанты вывезли из Украины более 6 тыс. детей.

"Мы не можем закрывать глаза на эту проблему. Это большая проблема, трагедия и преступление, на которую западный мир должен ответить и должен собрать доказательства этих преступлений и обеспечить привлечение к ответственности виновных в этих преступлениях", – сказал польский министр.

Совместная работа Еврокомиссии и Польши будет включать следственные действия по сбору конкретных доказательств похищений и создание механизма, позволяющего решить проблему. Министр по европейским делам Польши добавил, что более подробная информация об инициативе будет объявлена позже.

Напомним, с начала полномасштабной войны страна-террорист Россия депортировала из Украины десятки тысяч детей. Путинские захватчики стремятся, чтобы на территории РФ украинские дети потеряли свою идентичность.

Ранее сообщалось, что оккупанты увеличили темпы депортации украинцев, проживающих на временно захваченных территориях, называя это "эвакуацией". Россияне разворовывают средства, выделенные на размещение людей, и селят украинцев в антисанитарные условия.

Как писал OBOZREVATEL:

– OSINT-сообщество Molfar считает, что страна-агрессор с начала полномасштабного вторжения могла депортировать до 700 тысяч украинских детей. Особенно трудно остаться на Родине сиротам.

– Вернуть домой удалось почти 100 несовершеннолетних (данные на конец 2022 года).

– Институт изучения войны отмечал: депортированных жителей Украины в РФ пытаются принудительно ассимилировать. Россия создает условия для стирания украинской культурной идентичности.

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