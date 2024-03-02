"Это будет трагично!" Генерал Милли объяснил, какие последствия может иметь отказ от помощи Украине
Бывший глава Вооруженных сил США Марк Милли заявил, что отказ от предоставления военной помощи Украине будет иметь трагическое последствие. Он уверен, что в таком случае страна-террорист Россия получит разрушительное стратегическое преимущество на поле боя.
В то же время Милли подчеркнул, что без помощи от Запада украинская армия не сможет успешно обороняться. Об этом генерал написал в своем блоге для Financial Times.
Милли подчеркнул, что представители Республиканской партии в Конгрессе США должны наконец разблокировать помощь Украине. Также он считает, что отказ от предоставления военной помощи Украине нанесет "смертельный удар" мировому порядку.
При этом проблемы с оказанием помощи Украине генерал Милли частично связывает с участием Соединенных Штатов в войнах Афганистане и Ираке. Он считает, что американцам "надоели войны". Однако Милли решил напомнить, что нынешний мировой порядок помог США стать "очень богатой, могущественной и дееспособной страной".
Напомним, президент США Джо Байден 1 марта подписал промежуточный законопроект о продлении временного финансирования федерального правительства. Документ должен предотвратить угрозу шатдауна в США со следующего дня и выиграть законодателям немного времени. Подписание временного бюджета касается и Украины, поскольку позволяет ускорить выделение помощи нашему государству.
Ранее сообщалось что снаряды калибра 155 и 122 мм, которые ранее предлагал Украине президент Чехии Петр Павел, украинские военные увидят в течение нескольких недель. Когда именно прибудет военная помощь, откуда и кто ее оплатил, станет известно только после выполнения поставок.
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