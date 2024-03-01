Стало известно, когда Украина начнет получать снаряды, найденные Чехией

Снаряды калибра 155 и 122 мм, которые ранее предлагал Украине президент Чехии Петр Павел, украинские военные увидят в течение нескольких недель. Когда именно прибудет военная помощь, откуда и кто ее оплатил, станет известно только после выполнения поставок.

Об этом заявил глава департамента оборонной политики и стратегии Минобороны Чехии Ян Жирес. Он подчеркнул, что его страна выступает посредником между правительствами стран Евросоюза, которые профинансировали закупку снарядов за границами ЕС.

Напомним: на полях Мюнхенской конференции безопасности президент Чехии заявил, что Прага нашла "в третих странах" полмиллиона снарядов калибра 155 мм и еще 300 тысяч снарядов калибра 122 мм. Их можно было бы приобрести для Украины, но нужны деньги. По словам Жиреса, ряд европейских стран согласились финансировать закупки.

Пока известно, что в рамках чешской инициативы Амстердам выделил более 100 миллионов евро на закупку боеприпасов для Сил обороны Украины.

"Инициатива Чехии является одним из способов продемонстрировать, что мы действительно что-то делаем, а не ждем того, что произойдет на Холме", – сказал Жиреш. Очевидно, имеется в виду Капитолийский холм: как известно, законодатели из Палаты представителей США заблокировали запрос администрации Байдена на 60 миллиардов долларов на военную помощь Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, Нидерланды, возглавляющие авиакоалицию, передадут Украине по меньшей мере 24 истребителя F-16. Однако это еще не все – страна также обязуется предоставить нам 22 военных патрульных катера и три боевых корабля. Кроме того, Киев получит от Амстердама не менее 9 гаубиц.

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