'Это был бы серьезный шаг вперед': эксперт объяснил, какое вооружение могло бы изменить ход войны в Украине

Дальнобойное оружие наземного и воздушного базирования могло бы существенно изменить ход войны в Украине. Благодаря мощным ракетам украинские военнослужащие за небольшой период времени смогли бы уничтожить важные цели противника.

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Речь идет в первую очередь о ракетах ATACMS, которую оккупантам крайне сложно будет перехватить средствами ПВО. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал военный эксперт, полковник запаса Петр Черник.

По его словам, в последнее время точатся дискуссии о передаче Германией крылатых ракет Taurus. Черник отметил, что таких ракет у Германии, по предварительным данным, не более 150 единиц.

"Было бы хорошо, чтобы они появились в Украине. Какие-то большие склады, большие командные пункты, трансформаторные подстанции, железнодорожные полотна – полезно было бы применять эти ракеты для этих целей. Но в таком количестве это оружие все равно не изменяет ход войны", – объяснил эксперт.

В то же время он добавил, что ход войны может изменить огромное количество дальнобойных ракет авиационного базирования, в частности, AGM-158 дальностью 980 км. Военный эксперт подчеркнул, что эти ракеты можно запускать с истребителей F-16. При этом американцы имеют на вооружении более 5 тысяч AGM-158. По словам Черника, даже 500 таких ракет стали бы существенным шагом в усилении украинской армии.

Однако Черник добавил, что наиболее эффективной ракетой в уничтожении вражеских целей могла бы стать ATACMS. По его словам, AGM-158 это дозвуковая ракета, которую гораздо легче перехватить средствами ПВО. К тому же, чтобы запустить несколько таких ракет, необходимо обслужить истребитель, а это занимает достаточно много времени.

В отличие от ракет воздушного базирования, несколько грузовиков с ракетами ATACMS могут совершить залп за считанные минуты.

"У американцев на складах более 4 тысяч ATACMS. Если бы дали тысячу, мы бы через несколько недель перемололи все, что там можно перемолоть. Но здесь мы имеем дело с большой политикой, американцев мы не изменим. У них есть свой взгляд на ход этой войны. Мы уже год танцуем вокруг этой темы, но воз где стоял, там и стоит", – заявил Черник.

Напомним, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц не спешит принимать решение о предоставлении Украине крылатых ракет Taurus. Глава немецкого правительства боится, что украинские войска начнут применять это вооружения для ударов по территории страны-агрессора России.

Ранее сообщалось, что в Белом доме продолжаются "тихие дебаты", передавать ли Украине баллистические ракеты ATACMS. Эта тема получила новую актуальность после того, как Франция на Вильнюсском саммите НАТО объявила о передаче своего аналога британских Storm Shadow – ракет SCALP.

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