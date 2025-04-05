Это была операция СБУ: новые детали атаки на завод в Самарской области, производящий взрывчатку

В ночь на 5 апреля в Самарской области РФ прогремели мощные взрывы. Целью атаки украинских БПЛА стал завод "Промсинтез", производящий взрывчатку.

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Операцию осуществила Служба безопасности Украины. Об этом OBOZ.UA cообщили источники в СБУ.

Атакованный завод расположен в Чапаевске Самарской области. Предприятие является одним из ведущих в России и СНГ производителей промышленных взрывчатых веществ.

Во время атаки на предприятии зафиксировано не менее 20 взрывов и несколько очагов возгорания. Как следствие – руководство завода остановило технологические процессы.

"СБУ продолжает точечно отрабатывать по российским предприятиям, которые являются частью ВПК и производят оружие для войны против Украины. Такие объекты являются абсолютно законными военными целями", – заявил информированный источник в СБУ.

Стоит отметить, что об атаке утром писал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Чиновник заявил, что БПЛА атаковали промышленное предприятие в Чапаевске.

"Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы, в том числе специалисты МЧС занимаются тушением возгорания. Ситуация под контролем", – выдал местный губернатор.

Акционерное общество "Промсинтез" является одним из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России. На предприятии изготавливают серную и азотную кислоту, аммонит, граммонит и другие виды взрывчатых веществ.

Напомним, в России пожаловались на атаку украинских дронов на Саранск. Под удар попал завод "Оптиковолоконные системы" – первое и единственное в РФ предприятие, производящее оптоволоконные кабели для управления БпЛА на фронте.

Ранее стало известно, что российский Таганрог атаковали дроны. Россияне пожаловались на "повреждение двух многоквартирных домов", двух раненых вследствие атаки и пожар из-за падения обломков. В городе вводили режим чрезвычайного положения.

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