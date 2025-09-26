'Это было очень страшно': жители Херсона рассказали о вражеской атаке на город и ее последствиях. Видео

В Центральном районе Херсона продолжается ликвидация последствий массированного авиаудара. Шесть вражеских самолетов в течение часа сбросили около полутора десятков авиабомб, семь из них попали по административному зданию, пять – в поле поблизости. Во многих домах взрывной волной выбило окна, люди остались без стекол и частично без крыши.

О террористическом ударе оккупантов сообщает Общественное Херсон со ссылкой на Херсонскую областную военную администрацию. По словам местных жителей, первые взрывы раздались около 5:30, а обстрел продолжался почти час. Люди насчитали более десяти ударов, при этом никто не погиб и не получил ранений, что уже подтвердили в администрации.

Голоса очевидцев

Жительница квартала Лидия Сердюк вспоминает, что в ее квартире посыпались стекла с балкона.

"Такие взрывы, Боже! Как будто самолет летит, воет, а потом – ба-бах! Дом трясется. Такой ужас мы пережили, что это не передать. Бомбили очень долго, раз за разом", – рассказала она.

Другая жительница дома, Валентина Елькина, говорит, что удары шли парами, и после каждого взрыва сыпалось стекло.

"Мы насчитали 10 ударов, но они шли по два: один удар – загремело все, потом следующий. И так 10 раз. Когда уже слышим, что посыпалось все. Утром пришли посмотреть, а тут стекло выбито", – рассказала Валентина.

Разрушения и последствия

Инна Гуляева, которая живет в частном секторе рядом, говорит, что после шестого взрыва перестала считать удары. Она пришла проверить дом своей подопечной, которая сейчас в больнице, и увидела, что кровать в спальне засыпана обломками.

"Это было очень страшно. Были звуки падающих обломков. Очень громко, все дрожало", – отметила женщина. В ее собственном доме повреждена крыша и появилась трещина на стене.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что страна-агрессор Россия уже длительное время использует кассетные боеприпасы из КНДР, но теперь ими враг обстреливает и украинские города, в частности Херсон. Северокорейские суббоеприпасы JU-90 очень ненадежны, они часто остаются неразорванными и поэтому представляют еще большую угрозу для мирных жителей. Кассетные боеприпасы производства КНДР запускаются по Херсону из реактивных систем залпового огня.

