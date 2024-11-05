'Это дискуссия': Сикорский не исключил, что НАТО может рассмотреть вопрос о перехвате ракет над Украиной

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не исключил, что НАТО может обсудить вопрос о перехвате российских ракет в воздушном пространстве над Украиной. По его словам, это сложный вопрос, поднимающий важные аспекты права на самооборону и требующий согласования среди членов Альянса.

Видео дня

Об этом сообщает TVN24. Сикорский подчеркнул, что, хотя право на сбивание ракет в собственном воздушном пространстве несомненно, перехват к их пересечению границы может быть обсужден как потенциальный шаг для защиты от опасности.

"Имеем ли мы право сбить такую ракету только после того, как она пересечет нашу границу? В этом сомнений нет, но только тогда может произойти то, что произошло в Пшеводове. Обломки могут нанести значительные повреждения, травмы или даже смерть", – сказал он. .

По словам главы МИД Польши, такой вопрос требует широкой международной дискуссии, особенно учитывая позиции разных стран-членов НАТО. Сикорский отметил, что обсуждение этого вопроса может стать частью предстоящего заседания министров Альянса, которое состоится на следующей неделе.

"Это вопрос согласования и обсуждения между нашими союзниками. Сейчас у нас новый генеральный секретарь НАТО, и уже на следующей неделе состоится очередная встреча министров НАТО. Возможно, эта тема станет частью повестки переговоров", - добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в июле Украина и Польша подписали так называемое безопасное соглашение. В документе, в частности, речь шла о возможности перехвата ракет и дронов в воздушном пространстве Украины, выпущенных в направлении Польши.

Однако позже чиновники Польши начали говорить, что это именно возможность, которую сейчас обсуждают, и что другие страны НАТО вроде бы против (из последних открыто об этом заявили только США).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!