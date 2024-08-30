Польша не будет сбивать российские ракеты и дроны над Украиной: замминистра обороны назвал причину

Польша не будет сбивать российские ракеты или беспилотники, летящие над Украиной в ее направлении. В то же время Варшава выступает за значительное усиление оборонных возможностей Украины.

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Об этом заявил заместитель министра обороны Павел Залевский в Брюсселе после неформального заседания Совета министров обороны ЕС. Его цитирует Polskie Radio.

Залевский объяснил, что его страна не рассматривает ни в одном формате то, что является одним из украинских ожиданий, а именно "возможность сбивать ракеты или беспилотники с польской территории".

"Страны Европейского Союза и НАТО не являются сторонами войны, – сказал польский чиновник.

В то же время, он подчеркнул, что Польша выступает за значительное повышение обороноспособности Украины.

"Украине должно быть чем защищаться, должно быть чем защищать свою территорию, свое воздушное пространство. Но мы не рассматриваем ни в одном формате, особенно двустороннем, то, что на самом деле является одним из ожиданий Украины, то есть возможность сбивать российские ракеты или беспилотники с территории Польши. Мы считаем, что радикальное усиление противовоздушной обороны Украины должно быть достаточным и не требует такой поддержки со стороны польской авиации", – пояснил замглавы МИД Польши.

Залевский также отметил, что Польша не поддерживает предложение по тренировке украинских военных на территории Украины. По словам польского чиновника, подготовка украинских бойцов на территории ЕС, в том числе и в Польше, "наиболее эффективна".

По словам Залевского, на двусторонней основе отдельные страны ЕС могут учить украинских военных на территории Украины, однако Польши среди них не будет.

В то же время, Варшава выступает за отмену странами Запада ограничения на применение Украиной оружия дальнего радиуса действия для нанесения ударов по военным целям на территории России. Таким образом, Киев будет предотвращать дальнейшее разрушение армией РФ украинской инфраструктуры, особенно энергетической, отметил Павел Залевский.

Стоит отметить, что Польша не сбивает и российские дроны, которые залетают вглубь ее территории.

Как сообщал OBOZ.UA, во время массированной атаки на Украину российский "Шахед" пересек границу с Польшей. Несмотря на то, что Варшава подняла в воздух свою авиацию, еще когда вражеские ракеты и беспилотники были на подлете к западу Украины, польские военные не сбили российский БПЛА над своей территорией, ссылаясь на погодные условия.

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