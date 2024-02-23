'Это долгий и трудный путь': Зеленский оценил возможность смены власти в России и высказался о заявлениях Трампа

Народ государства-террориста России способен осуществить изменения в своей стране и устранить диктатора Владимира Путина. Однако это будет "длинный и трудный путь".

Такое мнение в интервью американскому каналу Fox News Channel высказал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, "Путин боится только сильных и не воспринимает никакой слабости", поэтому Украина должна быть "сильной на поле боя, не давать (России. – ред) ничего оккупировать".

"Его позиция станет слабее, если с ростом числа жертв люди в России увидят это и будут против этой войны. Эта волна – то, что нам нужно", – объяснил Зеленский.

Также он прокомментировал известное заявление экс-президента США Дональда Трампа, что тот завершил бы войну "за 24 часа". Глава государства отметил, что до сих пор "не может понять, как" американский политик может совершить такой подвиг. Он снова предложил Трампу посетить Украину и побывать на передовой, мол "пусть он объяснит, какие у него мысли, возможно, у него есть какие-то идеи. Я не знаю".

"Он увидит, что происходит, и после этого, я думаю, он изменит свое мнение. Мы все поняли, что нет двух точек зрения по этой войне: есть только один враг, и это позиция Путина", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, также в интервью Брету Баеру Зеленский рассказал, что последний год был самым сложным для Украины, и, несмотря на это, мы имеем много достижений. В частности, страна разблокировала Черное море для зерновых маршрутов, уничтожила много вражеских кораблей и гордится героической работой своих войск.

В противоположность таким успехам Украины у России есть единственное – взятие Авдеевки – самое большое завоевание Москвы за девять месяцев.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Зеленский считает, что война в Украине закончится только тогда, когда весь мир осознает, что президент РФ Владимир Путин представляет угрозу его существованию. Действия российского диктатора уже доказали, что самое большое по территории государство возглавляет неадекватный человек.

– Президент Украины объяснил увольнение Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ необходимостью "перезагрузки" руководства армии. Он указал, что речь идет о "вещах, которые долго не менялись", но не уточнил, каких именно.

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