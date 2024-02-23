'Путин пересек все красные линии': Зеленский объяснил, когда может закончиться война в Украине

Война в Украине закончится только тогда, когда весь мир осознает, что президент РФ Владимир Путин представляет угрозу его существованию. Действия российского диктатора уже доказали, что самое большое по территории государство возглавляет неадекватный человек.

Пока же мировые лидеры боятся перемен в Российской Федерации. Об этом заявил президент Украины Владимир Путин в интервью Fox News.

Мир боится того, что в РФ могут произойти перемены, так же со страхом он воспринимает возможную потерю власти Путиным. Однако война может завершиться только тогда, когда к мировому сообществу придет осознание, что российский диктатор является серьезной угрозой для существования мира.

"Мир не готов к тому, что Путин может потерять свою власть. Мир боится перемен в Российской Федерации. И Соединенные Штаты, и европейские страны, и глобальный Юг могут выбирать. Путин пересек все красные линии. Он неадекватный человек, он является угрозой для всего мира, поскольку он попытается уничтожить НАТО. И когда мир это поймет, тогда все – в этот момент война закончится", – уверен Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский в интервью Fox News объяснил, почему США должны помочь Украине выиграть войну. Глава государства уверен: в противном случае Западу придется платить значительно более высокую цену, чем он мог бы заплатить, помогая нашему государству.

Также сообщалось, что президент анонсировал " положительные детали" по F-16. Об этом он заявил после заседания Ставки Верховного главнокомандующего 22 февраля, на котором участники заслушали специальный доклад о подготовке нашего государства к переходу на F-16.