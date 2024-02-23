'Цена будет намного выше': Зеленский в интервью Fox News объяснил, почему США должны помочь Украине выиграть войну

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News снова объяснил, почему Конгресс Штатов должен принять законопроект с помощью для Украины в ее борьбе с вторжением России. Он заявил, что цена, которую заплатит Запад, если Украина проиграет, будет намного выше той, которую сейчас просит наша страна.

Интервью главы государства, которое было записано за 2,5 км до российский позиций на передовой в Харьковской области, опубликовали в пятницу, 23 февраля. В Fox News отметили, что взрывы практически не прекращались ни во время разговора с президентом, ни во время подготовки к ней.

Зеленский отметил, что для него очень важно, что разговор происходил именно около передовой и добавил, что американским чиновникам стоит "увидеть другую войну" – не в столице Украины, а на передовой.

Отвечая на вопрос о его послании Конгрессу, Зеленский сказал, что благодарен за все, что сделали президент Штатов и американские законодатели. "Мое послание таково: если они хотят быть очень прагматичными, то цена, которую мы просим сейчас, меньше, чем она будет в будущем… Они будут платить гораздо больше, гораздо больше. Мы просто хотим жить, чтобы выжить. У нас нет альтернативы", – заявил он.

Президент также обратился к президенту Байдену и лидеру республиканской партии Дональду Трампу с призывом посетить Украину и своими глазами увидеть, "что находится на передовой этой трагедии".

"Я рад видеть всех кандидатов (в президенты США. – Ред.) и всех людей, которые принимают решения или могут поддержать, просто чтобы понять, что означает война в Украине", – сказал Зеленский.

Президент Украины также прокомментировал цитату Трампа о том, что он способен закончить войну за 24 часа. Зеленский подчеркнул, что Трамп "не может решить эту проблему, эту трагедию со мной". И пообещал принять экс-президента на передовой.

"Пусть он все объяснит, объяснит, какие у него мысли, возможно, у него есть какие-то идеи. Я не знаю. Он увидит, что происходит, и после этого, я думаю, он изменит свое мнение. Все мы поняли, что нет двух сторон в этой войне: Есть только один враг, и это позиция Путина", – сказал политик.

Он добавил, что американские конгрессмены – люди с семьями и детьми, и они должны понимать, что люди в Украине также хотят спасти свои семьи, своих детей и свои дома.

"Конгрессмены, просто люди со своими семьями, со своими детьми. И я думаю, они понимают, что мы просто пытаемся спасти наши дома с детьми. Если вы говорите, что мы боремся за общие ценности, так давайте будем едины", – заявил Зеленский.

Политик подчеркнул, что без помощи Запада Украина не сможет поддерживать свою оборону, а также укрепить экономику и стабильность, что позволило бы нарастить производство собственного оружия. В частности, Киев нуждается в "сильном дальнобойном оружии, дальнобойных ракетах и артиллерии".

На одном из этапов интервью Байер спросил Зеленского о покушениях на жизнь украинского президента. Зеленский заявил, что после пятой попытки ему это "стало не интересно".

Также президент высказался о потерях ВСУ и сопоставил их с потерями оккупационных российских войск. По словам политика, потери РФ как минимум в пять раз выше.

"Мы знаем, что десятки тысяч людей были убиты. Десятки тысяч детей были депортированы. Если сравнивать количество погибших солдат, я бы сказал, отношение 1:5. На одного украинского военного, который погиб в бою, приходится 5 российских солдат. Это приблизительная статистика, – сказал глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский подчеркнул, что 2023 год был самым сложным для Украины, и, несмотря на это, мы имеем много достижений. В частности, страна разблокировала Черное море для зерновых маршрутов, уничтожила много вражеских кораблей и гордится героической работой своих войск.

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