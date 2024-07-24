'Это долгий путь': Дещица оценил шансы на вступление Украины в НАТО

У Украины достаточно высокие шансы получить приглашение в НАТО во время следующего саммита Альянса, который состоится в июне 2025 года в Гааге. Путь в НАТО долгий и к нему следует привлекать лоббистов среди парнтеров, однако у украинцев нет другого выхода.

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Такое мнение в эфире OBOZ.TALK высказал украинский дипломат, посол Украины в Польше (2014-2022) Андрей Дещица. В частности, он прокомментировал заявление польского президента Анджея Дуды, который выразил надежду на получение Украиной приглашения в НАТО на следующей встрече стран-членов Альянса.

"Я думаю, что шансы достаточно высоки. И это будет в значительной степени зависеть в том числе и от активности наших лоббистов, таких как президент Анджей Дуда. Очевидно, кажется мне все же, учитывая предыдущий опыт, если не основное, то ключевое или важное место или позицию по принятию Украины в Альянс будут занимать Соединенные Штаты Америки. От их позиции будет зависеть достаточно много", – сказал дипломат.

В то же время, то, что Дуда, как президент Польши, будет находиться на этом посту еще до лета 2025 года, будет способствовать получению приглашения Украиной, добавил Дещица.

"Это будет завершаться его (Дуди. – Ред.) второй срок, вторая каденция пребывания на посту президента. Я думаю, что его этот опыт и его амбициозность и его заявления следует нам использовать, чтобы максимально продвинуть идею приглашения Украины к членству в НАТО. А также его контакты с бывшим президентом, а теперь уже кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом", – говорит дипломат.

По словам бывшего посла в Польше, у Дуды "очень хорошие контакты, очень хорошие отношения", которые сложились с Трампом во время президентства последнего.

Президент Дуда может стать лицом, которое может убедить Трампа и занять позицию в поддержку приглашения Украины к членству в НАТО.

"Но нужно также не только рассчитывать на президента Анджея Дуда, нужно самим делать и также привлекать наших партнеров, лоббистов, которые поддерживают идею членства Украины в Альянсе максимально, насколько это возможно. Это долгий путь, упорный, но думаю, что другого выхода у нас нет, как стать полноправным членом Североатлантического альянса", – сказал дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно итоговой декларации саммита НАТО, который состоялся в июле в Вашингтоне, союзники берут на себя обязательство поддерживать Украину "на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО". В документе подтверждено, что будущее Украины – в НАТО.

Анджей Дуда выразил надежду, что Украину пригласят стать членом НАТО на саммите 2025 года в Гааге. Для этого Украина должна победить в войне с РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь надеется, что следующим шагом НАТО после саммита в Вашингтоне станет приглашение Украины, а затем и ее членство. По мнению Зеленского, Украина сможет усилить НАТО.