"Это должно быть устойчивой тенденцией": Зеленский проанонсировал существенное увеличение производства дронов и ракет для ВСУ. Видео

В июле 2024 года Силы обороны Украины применили больше дронов, чем государство-агрессор Россия. 6 августа президент Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, на которой представители Минстратегпрома и Минцифры представили доклады по производству и финансированию БПЛА.

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Также обсуждалась украинская ракетная программа. Об этом глава государства рассказал в обращении к народу вечером во вторник, 6 августа. Видео опубликовал YouTube-канал ОП.

Президент указал: защитники нашей страны уже идут к преимуществу по применению беспилотников. "Это должно быть устойчивой тенденцией на фронте – по всем видам дронов, которые есть у наших подразделений", – сказал он.

Отечественным производителям на этот год уже законтрактовано миллион БПЛА. Эта цифра может вырасти.

"Все детали сейчас мы не разглашаем, но наши способности производить дроны неизменно становятся больше, и мы работаем не только с государственным финансированием, но и с партнерами – чтобы они вкладывались в наше производство дронов", – сообщил Зеленский.

На Ставке также приняли решение увеличить финансирование нашей ракетной программы.

Отдельно министр обороны Рустем Умеров доложил об обеспечении оружием и соответствующих переговорах с партнерами.

"Я благодарен всем в мире, кто действительно готов поддерживать нас именно так, как нужно, чтобы и в это время, и в перспективе добиться результата. Преимущество наших воинов над оккупантом – это то, чего мы все вместе можем добиться. Все, кто в Украине работает ради нашей независимости. Все в мире, кто действительно ценит международное право и хочет как можно быстрее достичь настоящего, продолжительного и справедливого мира. Решительность, смелость и поддержка украинцев сейчас – действительно смелые решения партнеров – это то, что гарантирует, что у России не получится навязать миру постоянный хаос и войны вместо нормальной жизни", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZ.UA, на Ставке 6 августа Владимир Зеленский также заслушал доклады о ситуации на линии столкновения на Покровском, Торецком и Харьковском направлениях.

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