'Ракет собственного производства будет больше': Зеленский провел заседание Ставки

Президент Владимир Зеленский во вторник, 6 августа, провел Ставку Верховного главнокомандующего. На ней он заслушал доклады о ситуации на линии столкновения на Покровском, Торецком и Харьковском направлениях.

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Также обсуждался вопрос производства собственных дронов и ракет. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

На сегодняшнем совещании ключевым вопросом было обсуждение ситуации на фронте. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский докладывал по видеосвязи, поскольку находится непосредственно на месте событий и держит ситуацию под личным контролем. Особое внимание было уделено Покровскому, Торецкому и Харьковскому направлениям.

Отдельно были заслушаны доклады Главного управления разведки (ГУР) и Службы внешней разведки (СВР) относительно прогнозов развития ситуации и ближайших целей российских войск.

Вторым важным вопросом, который обсуждался во время Ставки, стало обеспечение Сил обороны собственными дронами и ракетами. Министр обороны Рустем Умеров, вице-премьер по инновациям Михаил Федоров и министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин доложили о потребностях Сил обороны до конца года и динамике производства вооружения.

"Решением Ставки направили дополнительное финансирование на нашу ракетную программу. Ракет собственного производства будет больше", – отметил Зеленский.

Кроме того, министр обороны Рустем Умеров также представил доклад по насыщению оружием и техникой дополнительных бригад. Активная работа с международными партнерами продолжается для обеспечения военных всем необходимым оборудованием и вооружением.

Напомним, 4 августа Зеленский официально подтвердил получение Украиной западных истребителей F-16. По словам главы государства, современные истребители уже выполняют задачи.

Также президент заявил, что Киев ожидает поставок дополнительных истребителей F-16 от западных партнеров. Того количества, которое уже есть на сегодняшний день, пока недостаточно.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, находящиеся на вооружении Украины многоцелевые истребители F-16 оснащены PIDS и ECIPS – новейшими системами раннего предупреждения о ракетном нападении. Они обеспечивают жизненно важное усовершенствование комплекса самозащиты самолетов.

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