'Это их мечта': Буданов назвал две цели РФ в Украине на 2026 год

Российское военно-политическое руководство на 2026 год поставило себе конкретную цель. Они стремятся захватить полностью Донецкую и Запорожскую область.

Также оккупанты мечтают о максимальном продвижении на Днепропетровщине. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью "Суспільному".

Чего стремится добиться Кремль в 2026-м

Буданов отметил, что РФ не прекращает наступательной операции. И пусть оккупантам не удается продвигаться с желаемой скоростью, они все же идут вперед.

И на следующий год государство-агрессор уже имеет конкретные планы.

"Они четко очерчены в их военном планировании. Это попытка получить полный контроль над Донецкой областью, максимальное продвижение в Днепропетровской области и продолжение выполнения операций по Запорожской, Херсонской областях. Они этого никогда и не скрывали. Это основные задачи – вместе с увеличением размеров санитарных (или буферных) зон вдоль границы. Это основные их задачи. В принципе, задача 26-го года – это Донбасс и Запорожская область", – отметил руководитель ГУР.

Буданов также назвал "мечтой" Кремля полную оккупацию Запорожья в административных границах этого региона. А успехом для россиян, по оценке главы ГУР, было бы продолжение наступления и поддержание его темпов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, по оценке руководителя ГУР, в окружении Путина растет поддержка завершения войны. Даже несмотря на продвижение российских войск на фронте, все больше представителей российской элиты осознают реальную цену войны. Сейчас таких – "очень много".

