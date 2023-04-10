Это им не поможет, но к земле пусть привыкают: Гуменюк о Царях оккупантов

Российские оккупанты продолжают активно возводить оборонительные сооружения, используя различные методы и приемы – минирование полей, так называемые "зубы дракона" и длиннющие окопы. В последнем они уже стали рекордсменами, вырыв 70-километровый ров на оккупированных территориях Запорожской области. Однако им это не поможет.

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Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире "Радио Свобода". Она посоветовала захватчикам привыкать к земле, в которой они скоро окажутся.

"Это засеивание полей минно-взрывным способом, то есть минирование полей. И теми же несчастными "зубами дракона", в которые они верят так праздник, и которые никого не остановят, в нашем случае. Это нарывание окопов, в чем они уже стали рекордсменами, учитывая 70-километровый окоп. Хотя им это не поможет, но пусть к земле привыкают", – прокомментировала Гуменюк оборонительные сооружения врага.

По словам Натальи Гуменюк, у российских войск есть несколько линий обороны. Об этом известно украинскому военному командованию, но эта информация не разглашается.

"Сколько их наготовил враг, должно знать только военное командование для того, чтобы адекватно реагировать на это. Если мы объявим, о скольких линий обороны врага знаем, то он может изменить тактику. Нам это не на руку", – сказала Наталья Гуменюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минобороны также потроллили оборонительные сооружения захватчиков, назвав 70-километровый окоп, выкопанный врагом на оккупированных территориях Запорожской области, "царь-рвом". Ведь он такой же бесполезный, как и российские не звонящий Царь-колокол и не стреляющая Царь-пушка.

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