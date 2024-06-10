'Это искусственный товар для путинской армии': в ГУР рассказали о реакции Кремля на поражение Су-57

В Кремле горячо отреагировали на поражение истребителя Су-57. Они тщательно прятали и оберегали борт, поэтому это серьезный удар по способностям врага.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Он подтвердил факт поражения самолета, однако не подтвердил и не опроверг операцию.

"Но да, замечательные новости: Путин, действительно, в бешенстве, и реакция в Кремле очень горячая и ощутимая. Потому что Су-57 они пытались тщательно прятать и оберегать. И в воздушное пространство Украины эти Су-57 так и не попадали – боялись их сбития", – отметил представитель ГУР, добавив, что РФ в общей сложности имеет до десятка таких самолетов.

Он рассказал, что на международном рынке вооружений россияне завышали характеристики Су-57.

Также, по словам Юсова, есть информация, что пораженных самолетов было два, однако россияне говорят только об одном, который подтверждают спутниковые снимки. Представитель ГУР уточнил, что речь идет именно о поражении борта, а не об уничтожении. Диагностика, как и восстановление, займет длительное время.

"А если говорить о том, что это искусственный товар, Су-57, для путинской армии, то минус любая единица – это серьезный удар по способностям врага", – сказал спикер ГУР МОУ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 8 июня на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области РФ был уничтожен многоцелевой истребитель Су-57. Истребитель был атакован на аэродроме, расположенном в 589 километрах от линии боевого столкновения.

– Издание Forbes назвало поражение российского истребителя Су-57 на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области России потрясающим ударом по российскому военно-воздушному могуществу. Это убедительно свидетельствует об ослаблении российской противовоздушной обороны и неспособности Кремля защитить свои ценные активы.

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