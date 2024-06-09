Потрясающий удар и предвестник унижений для РФ: что означает поражение российского Су-57

Поражение российского истребителя Су-57 на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области России – потрясающий удар по российскому военно-воздушному могуществу. Это убедительно свидетельствует об ослаблении российской противовоздушной обороны и неспособности Кремля защитить свои ценные активы.

Об этом пишет издание Forbes. В материале отметили, что российские ВВС приобрели всего около двух десятков двухмоторных сверхзвуковых истребителей Су-57 – российский ответ на американский истребитель-невидимку F-22 компании Lockheed Martin.

"Су-57 не проверены и никогда не участвовали в боевых действиях. Если Украина действительно уничтожила Су-57 во время субботнего рейда беспилотников, это не только унизительно для россиян – это может быть предвестником будущих унижений", – отметило издание.

Там добавили, что если украинцы действительно подбили Су-57, то эта потеря станет лишь вторым малозаметным боевым самолетом, который любая страна потеряла в бою за четыре десятилетия с тех пор, как ВВС США приняли на вооружение самый первый Lockheed Martin F-117.

Напомним, в ГУР заявили, что 8 июня на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области РФ был уничтожен многоцелевой истребитель Су-57. Истребитель был атакован на аэродроме, расположенном в 589 километрах от линии боевого столкновения.

Спутниковые снимки свидетельствуют, что огневое поражение Су-57 было нанесено в промежуток между 7 и 8 июня. 7-го самолет еще был цел, а на следующий день возле него появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего вследствие огневого поражения.

Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов отметил, что информация пока уточняется, но вероятно, что на аэродроме могли быть поражены два самолета Су-57. Также, вероятно, среди личного состава оккупантов есть безвозвратные потери и раненые.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 9 июня украинский боевой самолет атаковал первую цель в России. При ударе по Белгородской области, вероятно, был поражен российский командный узел.

– В Белгородской области РФ 9 июня раздались взрывы. По данным СМИ, в селе Ракитное есть попадание по составу БК оккупантов, над местом прилета поднялся высокий столб черного дыма. А в селе Безымянное дрон установил на башне связи флаг Украины.

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