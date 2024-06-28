'Это классический Трамп': эксперт обратил внимание, что кандидат в президенты в США уже в четвертый раз меняет свою риторику по отношению к Украине. Видео

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп на дебатах с действующим президентом Джо Байденом избрал тактику постоянного нападения на оппонента. В рамках этой тактики Трамп для избирателей выглядит более привлекательно; однако именно благодаря ей говорить о стратегии нет смысла, потому что содержание заявлений кандидата постоянно меняется.

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Так считает эксперт, директор программы "Северная Америка" в аналитическом центре "Украинская призма" Александр Краев. В эфире OBOZ.UA он объяснил, почему на дебатах Трамп заявил, что Украина не выиграет войну, хотя раньше говорил иначе.

Это продиктовано логикой тактики нападения на оппонента. То есть, чтобы не говорил Байден на дебатах, Трамп говорит, что сделал бы иначе и лучше, объяснил эксперт.

"На самом деле это классический Трамп, который за последний год уже в четвертый раз меняет свою позицию по отношению к Украине и поддержке нашего государства, а также по отношению к России, как ее сдерживать, как работать с Путиным. То есть это Трамп, который играет на нерешительности администрации Байдена", – отметил Краев.

"Как только Байдену что-то удается по Украине, Трамп постоянно указывает, что мог сделать иначе, лучше. Как только Байдену что-то не удается по Украине, не может принять бюджет или, скажем, продвинуть определенную позицию, Трамп сразу начинает говорить, что он бы Украину спас и вообще при нем было бы все идеально, он бы убил Москву", – объяснил эксперт, почему заявления кандидата все время меняются.

Краев подчеркнул: Украина и ее победа может быть "ключевым аргументом" кандидата, но только не у Трампа – его ключевой аргумент другой. Это банальное обещание "вы меня выберите и я все сделаю, потому что знаю, как это сделать".

"На самом деле назвать это адекватной стратегией можно с очень большой натяжкой. Но повторю: нам не стоит воспринимать это как финальную версию стратегии Трампа. Надо понимать, что Трамп изменит свои слова, свое отношение к Украине еще много раз", – спрогнозировал Краев.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп назвал "мирный план" Путина неприемлемым и заверил, что может закончить войну в Украине.

Также мы рассказывали, о чем еще говорилось на состоявшихся в Атланте дебатах Байдена и Трампа, и в частности, что оба сказали о войне в Украине, Путине и угрозах миру.