'Это маловероятно': Самусь объяснил, почему страны НАТО вряд ли договорятся о закрытии неба над Украиной. Видео

С технической точки зрения у НАТО нет никаких проблем, чтобы закрыть небо над Западной частью Украины. Однако соответствующее решение принимается консенсусом, а потому маловероятно, чтобы все страны поддержали эту идею.

Об этом в эфире OBOZ.Talk рассказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. Он объяснил: все равно, закрывать небо над всей Украиной или только над частью – это в любом случае будет означать вступление Альянса в прямой военный конфликт с Россией.

"Сбитие российских летательных аппаратов, таких как крылатая ракета, беспилотник или баллистическая ракета, или абсолютно любой летательный аппарат – это война. Фактически это вооруженный конфликт, а НАТО против этого. В частности, генеральный секретарь НАТО постоянно говорит о недопущении прямого военного конфликта", – подчеркнул Самусь.

"Мало вероятно добиться такого консенсуса. А в этих исторических реалиях, пожалуй, это все же невозможно", – считает он.

Директор Центра исследований армии добавил, что отдельные страны, например, Польша или Румыния, могли бы самостоятельно сбивать вражеские цели над Украиной.

"Но для этого опять же должен быть определенный консенсус хотя бы большинства стран НАТО", – уточнил он.

"Ну, например, если Польша сбивает ракету российскую на территорию Украины, Россия заявляет о том, что Польша нанесла ей военный ущерб – это определяется как агрессивные действия против России. Она имеет право начать действовать как-то агрессивно против Польши и может, например, нанести ракетный удар по ее территории уже напрямую", – рассказал Самусь.

По его мнению, нет никаких красных линий, США и страны НАТО просто боятся пересечь психологическую границу и вступить в прямой конфликт, хотя у России нет достаточно сил, чтобы противостоять Альянсу.

"Если вы боитесь, например, размещать американские Patriot, чтобы они сбивали российские ракеты, вы можете их дать нам в лизинг. Просто передать их в собственность правительства Украины, и уже она будет нести ответственность за все, что связано с этим комплексом", – предлагает Самусь.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Белом доме подтвердили, что США и их союзники планируют предоставить Украине истребители F-16, которые могут помочь закрыть небо от российских атак. Однако сроки остаются неясными.

– Итальянские СМИ сообщили, что Украина получила современную систему противовоздушной и противоракетной обороны дальнего действия SAMP/T, которую обещали передать Франция и Италия. Для обслуживания этого зенитного ракетного комплекса будут привлечены 20 специалистов.

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