В Украину прибыла современная система ПВО SAMP/T от Италии и Франции – La Stampa

Украина получила современную систему противовоздушной и противоракетной обороны дальнего действия SAMP/T, которую обещали передать Франция и Италия. Для обслуживания этого зенитного ракетного комплекса будут привлечены 20 специалистов.

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Об этом сообщило итальянское издание La Stampa.

"В Украину прибыл французско-итальянский зенитно-ракетный комплекс, его обслуживанием будут заниматься 20 местных специалистов", – говорится в сообщении.

Несмотря на то, что ранее в СМИ появлялась информация о возможной задержке передачи Украине ЗРК SAMP-T, современная система ПВО уже находится в нашей стране.

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони в феврале подтвердила отправку Украине систем SAMP-T вместе с Францией.

Напомним, что систему противовоздушной обороны SAMP/T обещали доставить в Украину весной 2023 года.

ЗРК SAMP/T – это наземный зенитный ракетный комплекс класса "земля-воздух" среднего радиуса действия, известный также под названием Mamba. Он предназначен для защиты территории от воздушных угроз таких, как беспилотники, самолеты, вертолеты или крылатые ракеты, а также от баллистических ракет. SAMP/T является единственным европейским ЗРК с противобаллистической способностью.

Это совместный франко-итальянский проект – ЗРК разработан и производится европейским консорциумом Eurosam, созданным ракетными компаниями MBDA Italy и MBDA France, а также французской оборонной компанией Thales.

Зенитный ракетный комплекс SAMP/T состоит из радиолокационного модуля обнаружения и отслеживания целей Arabel с возможностью идентификации "свой – чужой", а также пусковых установок (от одной до шести в батарее), каждая из которых содержит 8 противоракет Aster 30. Пусковые установки базируются на автомобильном шасси Astra/Iveco или Renault-TRM-10000 (колесная формула 8х8). Также в комплекс входят модуль перезарядки пусковых установок ракетами, модуль генерации электроэнергии и модуль технического обслуживания и ремонта.

Заявленная рабочая дальность системы составляет от 3 км до 100 км для аэродинамических целей (самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, беспилотники) и до 35 км для целей, летящих по баллистической траектории (баллистические ракеты). Высота уничтожения целей при этом достигает 25 км.

Важными преимуществами SAMP/T есть мобильность и многоканальность. Пусковые установки можно разворачивать на расстоянии до 10 км от командного пункта, а один ЗРК может одновременно отслеживать и отстреливать до 16 целей. В то же время, все 8 ракет Aster-30, содержащиеся в одной пусковой установке, могут быть отстреляны одним залпом за 10 секунд.

Ко всему SAMP/T является абсолютно цифровым комплексом. Как сообщалось выше, для его обслуживания будут привлечены 20 человек. Для сравнения, у Patriot количественный личный состав расчета батареи составляет 90 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале февраля правительства Франции и Италии согласовали в рамках военной помощи передачу ВСУ противоракетной системы – зенитно-ракетного комплекса SAMP/T, который называют Mamba. Партнеры убеждены, что она поможет более надежно защитить небо над Украиной.

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