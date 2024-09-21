'Это меняет ситуацию': Зеленский поблагодарил Силы обороны за уничтожение складов оружия войск РФ и обратился к партнерам

В Тихорецке в Краснодарском крае РФ сегодня украинские защитники уничтожили склад боеприпасов окупантов. Также ранее Украина успешно атаковала в российском Торопце самый большой за всю войну склад бомб и ракет. Это знаковые события в войне, развязаной страной-агрессором.

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Так считает Верховный Главнокомандующий ВСУ. Именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский начал традиционное обращение к стране с благодарности нашим воинам за меткость.

"Меткость именно на территории врага. Это то, что меняет ситуацию принципиально, – наша способность возвращать войну домой, в Россию", – отметил он.

Президент подчеркнул, что вышеупомянутые удары были нанесены "благодаря нашим способностям, нашему оружию", "без тех средств, которые могут предоставить партнеры и которые могут значительно ускорить завершение этой войны".

"Если бы мы могли всю нашу точность направить для защиты нашего государства, если бы для этого было достаточно ракет и разрешений, которые могут предоставить партнеры, ситуация в войне была бы значительно лучше для нашей безопасности – для безопасности Украины и всех в мире, кто не хочет существовать в условиях таких агрессий, как эта российская", – сказал Зеленский.

Поэтому Украина "продолжит говорить об этом на следующей неделе": нашим защитникам "нужна полноценная дальнобойность".

Следующая неделя, считает Зеленский, может стать "во многом определяющей для того, чтобы остановить российский террор". Очевидно, подразумевается Генеральная Ассамблея ООН.

"Чтобы это произошло, решительность наших партнеров должна соответствовать смелости украинцев. Ответ на вопрос "Когда завершится эта война?" на самом деле в том, когда решительность партнеров не будет отставать от того, что мы можем делать для нашей защиты, для нашей независимости, для нашей победы ", – отметил президент.

Традиционно глава государства поблагодарил всех военных на Луганщине и Донетчине, Харьковщине и Запорожье, на всем юге. Особо он отметил 46-ю отдельную аэромобильную бригаду, 68-е егерское имени Довбуша и 425-й отдельный штурмовой батальон на Покровском направлении. Ореховское направление – 65-я отдельная механизированная бригада, Приднепровский – 35-я отдельная бригада морской пехоты были отмечены Зеленским.

И отдельно президент отметил Центр спецопераций "А" Службы безопасности Украины, который вместе "с каждым солдатом, сержантом, офицером воюет на территории врага в Курской области России".

"Наши активные действия там именно так влияют на фронтовую ситуацию, как мы сейчас в Украине в этом нуждаемся", – считает Верховный Главнокомандующий.

Как сообщал OBOZ.UA, в Курской области РФ был ликвидирован командир десантно-штурмового полка "ВДВ" РФ подполковник Александр Курин "Шкипер". Российский офицер пополнил список "двухсотых" окупантов, и это стало "большой потерей" для российских "ВДВ".

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