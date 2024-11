Солдат из КНДР нет на Харьковщине, но в Мариуполе могут действовать их 'техсоветники' – ISW

Украинские военные чиновники опровергли заявления о присутствии северокорейских военнослужащих на фронте в Харьковской области. Это произошло на фоне новых неподтвержденных сообщений о том, что северокорейские "технические советники" действуют во временно оккупированном Мариуполе.

По некоторым данным, большая часть из тысяч переброшенных из КНДР в РФ солдат все еще проходят военную подготовку в Курской области. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Американский новостной телеканал CNN, ссылаясь на анонимный источник в украинских Силах безопасности, 22 ноября сообщил, что северокорейские технические советники прибыли в оккупированный Россией Мариуполь. Там они якобы выполняют вспомогательные операции и отделены от российских воинских частей, несмотря на то, что носят военную форму ВС РФ.

Издание отметило, якобы украинские военные чиновники также подтвердили журналистам: радиоперехваты свидетельствуют о том, что "северокорейские войска действуют на Харьковщине" и "ждут ухудшения погодных условий для проведения штурмовых операций".

Однако оперативно-тактическая группировка "Харьков" Сухопутных войск ВСУ опровергла сообщения о присутствии военнослужащих из КНДР на фронте в Харьковской области. Там заявили, что источник, упомянутый в сообщении CNN, не является официальным представителем ОТГ "Харьков" и он прокомментировал ситуацию вне своих обязанностей.

Тем временем агентство Reuters 23 ноября сообщило, что большая часть из 11 000 северокорейских солдат в Курской области РФ все еще заканчивают военную подготовку.

Высокопоставленные источники а ВСУ объяснили, что привлечение солдат из КНДР к боевым действиям против Сил обороны Украины откладывается из-за низкого уровня их подготовки.

Вместе с тем, советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко еще в конце октября сообщил, что инструкторы из Северной Кореи тренируют военнослужащих армии РФ на полигоне между оккупированным городом и поселком Сартана в Мариупольском районе. По его словам, военных из КНДР там было немного – около 10-15 человек, а захватчики очень тщательно охраняют это место.

Как сообщал OBOZ.UA, офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров считает, что отправка солдат из КНДР в Россию является учебно-тренировочной миссией: Пхеньяну выдалась возможность оценить уровень своей армии в боевых условиях и научить ее. Россия же получает определенный боевой ресурс, которым может быстро восполнить потери своих войск, но в ближайшей перспективе задействовать их на фронте в Украине агрессор вряд ли станет.

