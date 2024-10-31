На полигоне под Мариуполем оккупантов тренируют инструкторы из КНДР: чему их обучают

Между оккупированными Мариуполем и Сартаной действует полигон, на котором российских оккупантов тренируют инструкторы из Северной Кореи. Военных из КНДР там немного, 10-15 человек.

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Россияне очень тщательно охраняют это место. Об этом в эфире "Суспільне. Студія" сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Очень сложно в плане фиксаций, однако именно третий полигон гораздо плотнее охраняется россиянами, даже когда идет перевод войск на этот полигон на тренировку, полностью перекрывают дороги, усложняют движение, то есть принимают абсолютно беспрецедентные меры безопасности. По другим полигонам такие меры безопасности россияне не принимают", – сказал он.

На этом полигоне под Мариуполем северокорейские инструкторы учат россиян обращаться с вооружением, поступающим из КНДР: ствольной артиллерией, снарядами и т.д.

В общей сложности на территории от Мариуполя и Бердянска оккупанты расположили три военных полигона. Кроме упомянутого выше, они расположены в селе Новопетровка Бердянского района Запорожской области и возле поселков Бабах-Тарама и Куликовское вблизи Урзуфа.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Российские оккупанты начали возводить военную базу в захваченном Мариуполе на Донетчине. Под казармы для военных преступников они выбрали место прямо на берегу Азовского моря.

– Также в Мариуполе зафиксировано активное движение вражеской техники. Путинская армия перебрасывала автоцистерны, боекомплект и живую силу в сторону Бердянска и Волновахи.

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