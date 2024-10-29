В Мариуполе зафиксировали перемещение вражеской техники в сторону Бердянска и Волновахи. Фото и видео

Во временно оккупированном Мариуполе зафиксировано активное передвижение вражеской техники. Путинская армия перебрасывала автоцистерны, боекомплект и живую силу в сторону Бердянска и Волновахи.

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Также в районе Мариуполя второй день подряд с утра и почти в течение всего дня активная российская авиация. Об этом в Telegram сообщил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

По его словам, в течение дня в Мариуполе зафиксирована значительна активизация военных перемещений. В сторону Бердянска через Мариуполь враг перебросил не менее 20 грузовиков разного вида и назначения с живой силой, БК вместе с 5 автоцистернами большого объема.

Также российские войска перемещаются в сторону Волновахи через Кальмиусский район с побережья Азовского моря (Мариупольско-Бердянская агломерация). На этом участке было зафиксировано не менее 15 грузовиков с живой силой и сопровождением.

Кроме того, возле Мариуполя значительно выросла активность российской тактической авиации. Вражеские самолеты и вертолеты постоянно летают в направлении Угледара.

"Учитывая последние события на фронте, можно утверждать, что резерв, сформированный накануне пришел в движение и его значительная часть передвигается к Угледару в попытке закрепления успеха прорыва", – сообщил Андрющенко.

Напомним, вечером 27 октября во временно оккупированном Бердянске прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, был взорван железнодорожный мост. В результате подрыва железнодорожного полотна логистика захватчиков в оккупированном городе может быть парализована.

Как сообщал OBOZ.UA, российская террористическая армия пытается совершенствовать свою логистику на временно оккупированных территориях Украины. В частности, враг продолжает развивать железнодорожную сеть в Донецкой области.

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