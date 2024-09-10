Оккупанты строят новую железнодорожную ветку из Ростова на Донетчину: Андрющенко раскрыл подробности

Российская террористическая армия пытается усовершенствовать свою логистику на временно оккупированных территориях Украины. В частности, враг продолжает развивать железнодорожную сеть в Донецкой области.

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Сейчас россияне пытаются сократить путь прохождения грузовых поездов из Ростова-на-Дону в Мариуполь и Волноваху. Об этом в Telegram заявил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

По его словам, новая железнодорожная ветвь россиян в Донецкой области позволяет врагу обойти необходимость подниматься к Илловайскому узлу. Также за счет новых путей захватчики пытаются улучшить логистическую связь с оккупированным Мариуполем.

"Новая ветвь пойдет через поселок Бойковское (Тельманово) и дальше к соединению с веткой на территории РФ. Частично участки этой ветви были построены еще весной, как резервный вариант колеи Гранитное Мариуполь без строительства мостов", – сообщил Андрющенко.

Также он добавил, что на сегодняшний день россияне заканчивают согласовывать документацию и в октябре приступят к строительству железнодорожной ветки.

"Риски, кажется, поняли. В целом – это точно плохая новость. Без преувеличений. Учитывая, что почти полно года назад в сентябре мы впервые предупреждали о другом пути, который уже полноценно возит военные грузы", – заявил Андрющенко.

Напомним, украинские воины не спешат наносить удары по недавно построенной россиянами железной дороге, соединяющей российский Ростов-на-Дону с временно оккупированным Мариуполем. Причина в том, что для ее уничтожения требуется несколько сотен дальнобойных ракет.

Ранее сообщалось, что оккупанты тайком запустили железную дорогу из Ростова в Мариуполь, стало известно в начале августа. На железнодорожных станциях на оккупированной части Донбасса активисты украинского сопротивления заметили тепловозы и вагоны, маркированные "РЖД".

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