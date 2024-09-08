Почему ВСУ не уничтожают железную дорогу врага в Донецкой области: полковник запаса объяснил причину

Украинские воины не спешат наносить удары по недавно построенной россиянами железной дороге, соединяющей российский Ростов-на-Дону с временно оккупированным Мариуполем. Причина в том, что для ее уничтожения требуется несколько сотен дальнобойных ракет.

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Если же наносить одиночные удары, оккупанты смогут быстро восстанавливать поврежденные участки. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Петр Черник в комментарии 24 канала.

"Неоднозначный вопрос – уничтожение этих железнодорожных узлов. Чтобы приступать к настоящей работе по их уничтожению, нужно много дальнобойных ракет. Не одну, не две и не десяток. Иметь в запасе несколько десятков или даже несколько сотен ракет", – сказал он.

Эксперт добавил, что одна ракета ATACMS стоит около миллиона долларов. Поэтому выведение из строя железной дороги на длительное время потребует огромных затрат.

"Железная дорога относительно быстро восстанавливается. Нанесли удар по железнодорожному узлу одной или двумя ракетами, день, два – и оно все восстановлено. А чтобы перестали восстанавливать, то любой железнодорожный узел надо держать бесконечно под огневым контролем. Как только восстановили – в тот же самый день ударили",– подчеркнул Черник.

Он добавил, что содержание железной дороги под огневым контролем в течение нескольких месяцев было бы феноменальным успехом. Однако позволить себе потратить на это несколько сотен ракет Украина сейчас вряд ли может.

Напомним, о том, что оккупанты тайком запустили железную дорогу из Ростова в Мариуполь, стало известно в начале августа. На железнодорожных станциях на оккупированной части Донбасса активисты украинского сопротивления заметили тепловозы и вагоны, маркированные "РЖД".

Учитывая, что по незаконно построенной оккупантами железной дороге уже поехали грузовые вагоны с неизвестным содержимым, не исключено, что россиянам удалось существенно улучшить военную логистику – настолько, насколько они и представить не могли, пока РФ с оккупированными территориями соединял только Крымский мост.

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