В оккупированном Бердянске взорвали железнодорожный мост: у захватчиков будут проблемы

Вечером 27 октября во временно оккупированном Бердянске прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, был взорван железнодорожный мост.

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В результате подрыва железнодорожного полотна логистика захватчиков в оккупированном городе может быть парализована. Об этом в Telegram сообщил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

По его словам, мощный взрыв слышали в микрорайоне Колония. По предварительным данным, был взорван железнодорожный мост между зданием Водоканала и автомойкой по Восточному проспекту.

Координаты взорванного моста: 46.758682, 36.804611. Андрющенко добавил, что сейчас продолжается уточнение данных о ступне разрушения моста. В то же время он подчеркну, что на данный момент взрыв железнодорожного полотна делает невозможным использование россиянами железной дороги в Бердянске.

Напомним, в ночь на 12 октября во временно оккупированном Бердянске в Запорожье прогремели взрывы. Местные жители сообщили о работе ПВО россиян, расположенном на побережье Бердянской косы.

Как сообщал OBOZ.UA, российская террористическая армия пытается усовершенствовать свою логистику на временно оккупированных территориях Украины. В частности, враг продолжает развивать железнодорожную сеть в Донецкой области.

Ранее сообщалось, что украинские воины не спешат наносить удары по недавно построенной россиянами железной дороге, соединяющей российский Ростов-на-Дону с временно оккупированным Мариуполем. Причина в том, что для ее уничтожения требуется несколько сотен дальнобойных ракет.

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