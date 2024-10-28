Железнодорожное сообщение полностью парализовано: подрыв железнодорожного моста в Бердянске был операцией ГУР и партизан

Главное управление разведки и партизаны провели успешную спецоперацию во временно оккупированном Бердянске. Результатом стало уничтожение железнодорожного моста, который захватчики использовали для перевозки военных грузов.

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Несколько мощных взрывов прогремели вечером 27 октября. Об этом OBOZ.UA сообщили проинформированные источники.

В результате успешных диверсионных действий был взорван железнодорожный виадук, расположенный между зданием Водоканала и автомойкой по Восточному проспекту. Источники сообщили, что уничтожение моста полностью парализовало железнодорожное сообщение с Бердянском.

Таким образом оккупанты потеряли возможность довоза горюче-смазочных материалов, оружия и боеприпасов во временно оккупированном украинском городе.

"И хотя местные оккупационные ресурсы и пропагандисты утверждают, что все мосты стоят целые, никаких фото якобы целого моста они не демонстрируют", – сообщили источники.

Стиот отметить, что речь идет о мосте, который обеспечивал железнодорожное сообщение захваченного Бердянска с другими населенными пунктами.

Напомним, в ночь на 12 октября во временно оккупированном Бердянске на Запорожье прогремели взрывы. Местные жители сообщили о работе ПВО россиян, расположенной на Бердянской косе.

Как сообщал OBOZ.UA, российская террористическая армия пытается совершенствовать свою логистику на временно оккупированных территориях Украины. В частности, враг продолжает развивать железнодорожную сеть в Донецкой области.

Ранее сообщалось, что украинские воины не спешат наносить удары по недавно построенной россиянами железной дороге, соединяющей российский Ростов-на-Дону с временно оккупированным Мариуполем. Причина в том, что для ее уничтожения требуется несколько сотен дальнобойных ракет.

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