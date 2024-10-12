Снова была громкая ночь: в оккупированном Бердянске раздались взрывы, пишут о работе ПВО

В ночь на 12 октября во временно оккупированном Бердянске в Запорожье прогремели взрывы. Местные жители сообщили о работе ПВО россиян, расположенном на побережье Бердянской косы.

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Об этом сообщил Telegram-канал "Бердянск Сегодня". Отмечается, что захватчики сбивали дроны над городом и морем.

"Также местные пишут, что слышали, как над городом около двух ночи громко и быстро пролетали самолеты или ракеты", – отметили на канале.

Напомним, ночью 7 октября в Бердянске также раздавались взрывы. По всей вероятности, под удар могло попасть место базирования захватчиков вблизи озера Довге и лимана Краснопер, на так называемой Ближней Косе.

Кроме того, в Бердянске подорвали автомобиль, в котором находился судья-изменник Виталий Ломейко, причастный к репрессиям украинцев в оккупации и военных преступлений россиян. От машины осталась кучка железа, а предатель отправился на концерт Кобзона.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На временно оккупированной части Запорожской области первая неделя октября оказалась очень "горячей". В трех городах, находящихся под контролем российских захватчиков, были подорваны автомобили с предателями Украины и военнослужащими страны-агрессора.

– Во временно оккупированном городе Ровеньки в Луганской области вспыхнул пожар на нефтебазе. Возгорание вызвала атака беспилотников и работа ПВО.

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