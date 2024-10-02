В оккупированном Бердянске ликвидировали судью-предателя Ломейко: в ГУР рассказали подробности. Фото и видео

2 октября в оккупированном Бердянске взорвали автомобиль, в котором находился судья-предатель Виталий Ломейко. От машины осталась кучка железа, а предатель отправился на концерт Кобзона.

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Ломейко был причастен к репрессиям украинцев в оккупации и военных преступлениях россиян. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Как отметили в ГУР, автомобиль с судьей-изменником Виталием Ломейко взорвался возле шестого дома на улице Красных партизан в микрорайоне Лиски, находящегося неподалеку от порта во временно оккупированном Бердянске.

Ломейко – бывший судья Черниговского райсуда Запорожской области, оставшийся в оккупированном Бердянске, нарушил присягу в условиях войны и сознательно и добровольно пошел на сотрудничество с врагом.

Ломейко догнала заслуженное наказание за все его злодеяния. А гибель предателя наглядно продемонстрировала, что прислуживать врагу – смертельно опасно для здоровья, подчеркнули в ГУР.

"Судьба Виталия Ломейко, который причастен к репрессиям украинцев в оккупации и военных преступлениях – напоминание всем предателям, что прислуживание палачам украинского народа опасно для здоровья и жизни", – отметили в военной разведке.

Напомним, ранее стало известно, что в Бердянске на рассвете 2 октября раздался мощный взрыв. "Бавовна" произошла в микрорайоне Лески неподалеку от порта. Бердянцы сообщили о громком звуке и столбе черного дыма в районе рыбзавода. На место происшествия выехали пожарные и скорые оккупанты. Оккупационные власти сначала пытались скрыть ситуацию.

Как сообщал OBOZ.UA:

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