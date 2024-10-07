В оккупированном Бердянске ночью прогремели взрывы: под ударом могло быть место базирования захватчиков

В ночь на 7 октября в оккупированном россиянами Бердянске Запорожской области прогремели взрывы. Вероятно, под удар могло попасть место базирования захватчиков.

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Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник городского головы г. Мариуполь Петр Андрющенко. Взрывы произошли в 03:38 в районе "Слободка" и в 03:47 в районе "Верховая" (на карте маркировано как 1 и 2).

По предварительным данным, беспилотники могли поразить место базирования захватчиков у озера Довге и лимана Краснопер, на так называемой Ближней Косе (на карте маркировано 3).

"Детализацию результатов ждем от наших партнеров по Бердянску. Прекрасное утро. Можно сказать – взрывное", – отметил Андрющенко.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 7 октября украинские военнослужащие поразили очередной важный объект российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Силы обороны атаковали морской нефтяной терминал в Феодосии.

Ранее сообщалось, что в России 6 октября вспыхнул мощный пожар. Горело Московское высшее общевойсковое командное училище министерства обороны РФ.