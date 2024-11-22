'Это личная договоренность двух диктаторов': Крамаров объяснил, что стоит за переброской солдат из КНДР в Россию

Отправка солдат из КНДР в Россию является определенной учебно-тренировочной миссией: войска Северной Кореи не имеют опыта ведения боевых действий, а тут Пхеньяну выдалась возможность оценить уровень своей армии в боевых условиях и обучить их. Россия получает определенный боевой ресурс, которым может быстро восполнить потери своей армии

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В ближайшей перспективе задействовать северокорейские войска на фронте в Украине Москва вряд ли станет, однако, поскольку речь идет о личных договоренностях между двумя диктаторами, все может изменить один телефонный звонок. Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров.

Он считает, что в случае с переброской тысяч солдат из КНДР на территорию РФ речь идет о взаимовыгодных договоренностях между Москвой и Пхеньяном.

"Солдаты КНДР, которых привлекла РФ, – это этакая попытка обучения боем плюс определение возможностей этих солдат в боевых условиях. Это условная учебно-тренировочная миссия. Ведь понятно, что последний раз северокорейская армия принимала участие в боевых действиях во время Корейской войны. После того была холодная война в азиатском регионе, но не больше. Поэтому их уровень нужно оценить", – описал Крамаров выгоду, которую получает Северная Корея.

Россия же благодаря сотрудничеству с КНДР в таком формате получает в виде северокорейских солдат определенный боевой ресурс, который она сможет купить за деньги у Ким Чен Ына и в короткое время доставить, куда нужно.

"Но на временно оккупированные территории Украины они их ни в коем случае не заводят. С точки зрения международного права в Курской области Россия защищает свои территории, но если северокорейские военные окажутся на территории Украины, если будет зафиксирован этот факт, например, если они попадут в плен, это будет непосредственной военной агрессией КНДР против Украины", – отметил эксперт.

В ближайшей перспективе это останется неизменным, считает он.

"Конечно, сейчас что-то предсказать трудно. Будем наблюдать за уровнем потерь российских солдат, но в ближайшей перспективе, 3-6 месяцев, этого не будет ни в коем случае. Разве что в течение короткого времени потери россиян увеличатся по сравнению с тем, что есть сейчас, кратно – вдвое или даже втрое. Например, если мы начнем выбивать дальнобойными средствами логистические хабы на юго-востоке или расположенные на территории России в приграничье и применяемые для снабжения российской группировки. В таком случае их потери вырастут очень не только на линии столкновения, но и в оперативном тылу. Они не смогут поставлять личный состав и ротировать те войска, которые находятся на Украине", – убежден Крамаров.

Впрочем, по его словам, вовлечение северокорейских солдат в боевые действия России против Украины является результатом личной договоренности между двумя диктаторами. И как будут действовать Путин и Ким Чен Ын при реализации описанного сценария, спрогнозировать сложно: все может измениться после буквально одного телефонного звонка.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский указал на угрозу от переброшенных в Россию солдат КНДР. Выступая перед депутатами Европарламента, он подчеркнул, что сейчас к границе с Украиной Россия подтянула около 11 тысяч северокорейских военных. Однако в дальнейшем их может стать в десять раз больше.

По данным разведки Южной Кореи, в Курской области находятся 10 900 солдат из КНДР.

Впрочем, угрозу военные из КНДР представляют не только для Украины, но и для самих россиян. На днях стало известно, что они изнасиловали преподавательницу на Курщине, которая должна была учить русскому языку.