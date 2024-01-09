'Это мини крылатая ракета': Игнат рассказал, чем можно сбивать реактивные 'Шахеды', и оценил их опасность

Дрон-камикадзе Shahed-238 с реактивным двигателем, о первом уничтожении которого сообщили накануне, фактически представляет собой мини-крылатую ракету с небольшой боевой частью. Эффективность его применения под сомнением, поэтому он вряд ли заменит обычные "Шахеды".

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Об этом в эфире OBOZ TALK 9 января рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. В частности, он отметил, что пока нет подтверждения того, что был сбит именно Shahed-238.

"Я думаю, что если он и был, это, скорее, единичный случай, у нас нет информации. Воздушные цели в Воздушных силах изображаются только на мониторах, где видна цель, она имеет соответствующую скорость, высоту полета, направление движения и так далее. Можно сделать уже точный вывод, когда увидишь на земле, что ты уже сбил… Будем ожидать от официальных представителей, тот ли это "Шахед" или нет", – сказал пресс-офицер.

Юрий Игнат добавил, что оккупанты, вероятно, будут использовать "Шахед" с реактивным двигателем для определенных своих задач. В то же время его можно сбить из ПЗРК, зенитных пушек и ракет.

"Это фактически мини-крылатая ракета с небольшой боевой частью, возможно для каких-то задач его будут использовать. Но он будет иметь горячий тепловой след от реактивного двигателя, то есть он будет доступен для уничтожения из ПЗРК, зенитных пушек и зенитных ракет", – пояснил спикер Воздушных сил.

Он также подверг сомнению вероятность замены обычных "Шахедов" модернизированным Shahed-238.

"Довольно сомнительно, если честно, его создание и эффективность использования, потому что дороговизна производства и время, которое будет использовано на производство этого БПЛА с реактивным двигателем, увеличится существенно. Поршневым БПЛА замены не будет, они будут в дальнейшем с обычным двигателем внутреннего сгорания, который мы видели в 131 и 136", – спрогнозировал представитель Воздушных сил.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 8 января украинский военный, специалист по связи, РЭБ и разведке Сергей Бескрестнов рассказал, что в Украины был сбит первый Shahed-238 с реактивным двигателем. Он летел со скоростью около 500 км/ч, но никакого "супероружия" в нем не было – он нес обычный заряд.

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