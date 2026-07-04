"Это могло произойти": американский генерал предсказал, пойдет ли Путин на ядерную эскалацию

Хотя Кремль уже неоднократно угрожал всему миру применением ядерного оружия, сам кремлевский диктатор Владимир Путин вряд ли решится на это. Такие угрозы являются и будут оставаться только инструментом давления, хотя за четыре года войны в Украине Москва неоднократно оказывалась в ситуациях, когда, согласно собственной ядерной доктрине, могла прибегнуть к применению ядерного оружия.

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Такое мнение в эфире украинского телевидения высказал представитель США в НАТО в 2013–2017 годах, американский генерал Дуглас Люте. Он привел примеры, когда "могло произойти" применение Кремлем ядерного оружия.

Вряд ли переступит порог

"Россия вряд ли переступит так называемый ядерный порог", – подчеркнул Дуглас Люте.

Он напомнил об отступлении Черноморского флота из Севастополя, бегстве российских войск во время украинского контрнаступления в 2022 году на Харьковском и Запорожском направлениях, а также о боевых действиях ВСУ на территории российской Курской области.

"Ни одно из этих событий не привело к применению ядерного оружия, хотя, согласно российской военной доктрине, это могло произойти", – подчеркнул американский генерал.

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Четкие сигналы

Ранее эксперты уже предполагали, что глава Кремля получил четкие указания от Запада (и не только от Запада) не применять ядерное оружие, иначе Россию уничтожат. Дуглас Люте подтвердил это предположение, добавив, что Путин получил четкие предупреждения и от США, и от своих ближайших международных партнеров.

"Путин получил четкий сигнал от Соединенных Штатов – не переступать эту ядерную черту. Такой же сигнал он получил и от Си Цзиньпина, и от Индии", – сказал американец.

Впрочем, Дуглас Люте убежден, что отказ от ядерной эскалации не означает отказ России от других способов давления на Запад: диверсий, политических убийств, вмешательства во внутреннюю политику европейских государств, масштабных кампаний по дезинформации и т. д.

Как сообщал OBOZ.UA, в последнее время российские националисты и сторонники жесткой линии все активнее призывают Путина отказаться от дипломатии и перейти к новой эскалации войны против Украины, включая применение "ядерки". Поводом для этого стали украинские удары беспилотниками по территории России и, как следствие, топливный кризис в стране-агрессоре.

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