'Это моя первая цель!' Бойцы мобильной огневой группы рассказали, как уничтожили ударный дрон над Львовом

Вследствие российской атаки 5 февраля на западные регионы Украины в ее отражении участвовали зенитчики мобильных огневых групп. Позиция одной из мобильных огневых групп была в окрестностях Львова.

Тогда в ее составе отличился военнослужащий по имени Тарас. Его историей рассказали в пресс-центре Воздушного командования "Запад".

Как отражали атаку

Как рассказал военный, по команде группа быстро прибыла на определенное место и развернула крупнокалиберный пулемет Browning, поскольку в направлении города двигался дрон-камикадзе Shahed-136.

"Был сильный туман, видимость очень мала. Командир группы внимательно отслеживал на планшете воздушной обстановки направление полета вражеского БпЛА. Когда Shahed вошел в зону поражения, отдал приказ применить оружие. Я этот приказ мгновенно выполнил. И несмотря на туман, таки попал в цель Было четкое желание уничтожить врага — и я его реализовал", — говорит зенитчик.

Командира этой мобильной огневой группы также зовут Тарас, говорят в пресс-службе командования. Они с военнослужащим тезки.

"Попасть было непросто. На планшете мы видели, как дрон двигался в нашем направлении. Но примерно в километре от нас резко изменил курс. Время начало работать против нас. Я дал команду Тарасу немедленно открыть огонь по цели. И он сработал безупречно. У нас были считанные секунды, чтобы "догнать" огнем цель, которая уже выходила из зоны поражения. И мы успели", — добавляет командир мобильной огневой группы.

Из строителей в зенитчики

Сам же пулеметчик признался, что это первое уничтожение вражеского дрона, поскольку он только недавно прибыл в эту МОГ. В то же время для всей группы это сбитие стало третьим.

В гражданской жизни он был строителем и более 15 лет строил дома. 26 февраля 2022 года Тарас присоединился к армии, и попав в 80 отдельную десантно-штурмовую Галицкую бригаду, отправился на восток.

"Я служил в эвакуационном взводе ремонтной роты. Мы забирали технику с поля боя. Объехал практически весь восток Украины: Бахмут, Изюм, Северодонецк, Северск, Белогоровку и многие другие населенные пункты. Потом я получил ранение", — вспоминает зенитчик.

После восстановления его перевели в 24 ОМБр имени короля Даниила, а затем в новосформированное подразделение ПВО командования "Запад".

"Это моя первая цель. Рад, что защитил Львов и львовян. Уверяю, мы делаем все возможное, чтобы отражать вражеские удары с воздуха и защитить свою страну", — говорится в сообщении.

Напомним, утром 15 февраля российская армия атаковала Сумскую область новым дроном-камикадзе. Для удара по одному из медучреждений враг использовал беспилотник Shahed-107.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на среду, 11 февраля, российские захватчики ударили беспилотником по Богодухову Харьковской области. В результате атаки погибли трое малолетних детей и их отец, пострадали две женщины, в частности, ранения получила 35-летняя беременная мама погибших деток.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!