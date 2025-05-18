'Это может остановить убийства': Келлог назвал первый пункт 'сильного' мирного плана США

Соединенные Штаты подготовили 22-пунктный "сильный" мирный план для завершения войны России против Украины. И первый его пункт – это прекращение огня в небе, море и на суше.

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Соответствующее заявление 18 мая сделал специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог. Этой деталью он поделился в посте на платформе X (Twitter).

"В Стамбуле госсекретарь Марко Рубио ясно дал понять, что мы представили сильный мирный план.

После встреч в Лондоне мы, Соединенные Штаты Америки, выступили с комплексным планом из 22 пунктов, который является основой для мира. Первый пункт – это всеобъемлющее прекращение огня, которое остановит убийства сейчас", – написал чиновник.

По данным Financial Times, указанный план американская сторона разработала с участием Украины и Европы. И на прошлой неделе высокопоставленные российские чиновники проинформировали Вашингтон, что кремлевский диктатор Владимир Путин не хочет обсуждать этот план.

Как писал OBOZ.UA:

– Марко Рубио заявил о намерении Дональда Трампа как можно быстрее встретиться с Владимиром Путиным. По словам госсекретаря США, американский президент уже открыто выразил желание провести такую встречу и уверен, что она необходима.

– Трамп анонсировал, что в понедельник, 19 мая, в 10:00 (17:00 по Киеву) позвонит кремлевскому диктатору.

– Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что намерен снова поговорить с Трампом перед звонком последнего к Путину.

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