''Это может произойти позже'': в Швеции не исключают возможность передачи Украине танков Stridsvagn 122

Швеция пока не готовится к передаче Украине части своих танков Stridsvagn 122. Однако не исключает возможности предоставления такой помощи в будущем.

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Об этом заявил министр обороны Пол Йонсон в комментарии Svenska Dagbladet. Шведские основные боевые танки Stridsvagn 122 являются модификацией германских Leopard 2.

По словам Йонсона, Швеция не исключает возможности передачи Украине часть своих танков.

"Пока приготовлений для предоставления Швецией танков не ведется, однако не исключено, что это произойдет на следующих этапах", – отметил министр обороны Швеции.

Так он прокомментировал вопрос, вызванный информацией об ожидаемом официальном согласии Германии на передачу Украине танков Leopard 2.

Основные боевые танки Швеции Stridsvagn 122 являются усовершенствованной модификацией немецких Leopard 2. Ориентировочно на вооружении шведской армии есть около 120 таких танков.

Основным вооружением Stridsvagn 122 является 120-мм гладкоствольная пушка Rheinmetall L44. Она может вести огонь бронебойными подкалиберными снарядами и универсальными кумулятивными.

Также у Stridsvagn 122 усилена ходовая часть, передняя часть танка оснащена дополнительными модулями бронирования, а крыша защищена от атак сверху. На танке установлена французская система пуска дымовых гранат GALAX, позволяющая отстрел фугасных и специальных боеприпасов.

Напомним, на днях Швеция объявила о новом пакете помощи для Украины. В него войдут десятки БМП и артиллерийские установки Archer, которые эксперты называют точным инструментом для нанесения "хирургических" ударов. Предварительно анонсировано около 50 боевых бронированных машин CV90 и 12 САУ Archer.