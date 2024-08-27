'Это начало': Зеленский заявил, что на фронте впервые начались ротации

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о первых шагах в ротации военных на фронте. По его словам, хотя ротации пока не фундаментальны, они являются значительным прогрессом.

Видео дня

Такое заявление глава государства сделал на форуме "Украина 2024. Независимость". Пресс-конференцию транслирует YouTube-канал Офиса президента.

Наличие ротаций на передовой – первый шаг к обеспечению лучших условий для военных и повышению их эффективности в боевых действиях.

"Увеличилось количество людей, которые начали готовиться. Это очень поможет ребятам иметь хоть какие-то ротации. Потому что впервые начались какие-то ротации. Фундаментальными ротациями я это пока не могу назвать. Но буду откровенным: есть начало, это очень важно. И об усилении Покровска постоянно говорим", – рассказал Зеленский.

Напомним, командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" полковник Павел Палиса выступил против демобилизации до конца войны. Военный считает, что гораздо важнее получить возможность чаще проводить ротации для восстановления боеспособности подразделений ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, член парламентского комитета по нацбезопасности Федор Вениславский пояснил, что термин "демобилизация" во время полномасштабной войны не актуален, вместо него может идти речь о дополнительных основаниях для увольнения с военной службы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!