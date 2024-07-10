'Это наш приоритет': Умеров рассказал, как будет усилена украинская система ПВО

Уже в первый день саммита НАТО в Вашингтоне 9 июля несколько стран Альянса объявили о намерениях передать Украине системы ПВО. Эти системы и компоненты помогут защитить украинские города, людей и критическую инфраструктуру от российских ударов.

Видео дня

В то же время Украина с союзниками работает над реализацией ряда других инициатив по усилению обороноспособности нашего государства, результаты этой работы будут оглашены уже в скором времени. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Он подчеркнул, что одной из главных задач, которые сейчас должна решить Украина, является усиление ПВО, и в этом направлении начало работы на Вашингтонском саммите НАТО уже принесло определенные результаты.

"Страны Альянса, в том числе США, Нидерланды, Германия, Италия и Румыния, объявили о предоставлении нам систем противовоздушной обороны. Решение включает дополнительные батареи Patriot, систему SAMP-T и компоненты для их работы. Эти системы помогут защитить наши города, мирных жителей и критическую инфраструктуру. Благодарны нашим союзникам из США, Германии, Румынии, Нидерландов и Италии", – отметил Умеров.

Этим усилия Запада по усилению способности Украины отбиваться от жестоких воздушных атак России не ограничиваются.

"Также в ближайшие месяцы США и их союзники передадут десятки тактических систем ПВО, таких как NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard. Это значительно усилит нашу оборону. Выражаем благодарность Канаде, Норвегии, Испании, Великобритании и другим государствам за предоставление этих систем и перехватчиков", – сказал министр обороны Украины.

Умеров поблагодарил всех государств, присоединившихся к Инициативе немедленного действия по ПВО, собравшей более $1 миллиарда в поддержку ПВО Украины.

"Работа над другими инициативами продолжается. Новые новости скоро! Это наш приоритет", – добавил представитель правительства.

Напомним, накануне, 9 июля, с заявлением после удара РФ по детской больнице "Охматдет" выступил президент США Джо Байден. Он анонсировал помощь Украине с ПВО.

По словам американского президента, речь идет о большом пакете, который будет содержать "десятки систем" противовоздушной обороны.