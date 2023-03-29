"Это не будет классика": в России забеспокоились из-за контрнаступления ВСУ и поставки Украине западного оружия. Видео

В России обеспокоенно обсуждают будущее контрнаступление Вооруженных сил Украины. Наиболее российских пропагандистов беспокоят скрытые поставки западного вооружения Украине и склонность командования ВСУ к нестандартным военным решениям.

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Особенно нагнетает панические настроения военный обозреватель, полковник запаса ВС РФ Михаил Ходаренок. В эфире одного из российских телеканалов он развил целую теорию контрнаступления ВСУ и объяснил, почему оно будет успешным для Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Будущее украинское контрнаступление не только не стихает, но и нарастает. И есть все основания полагать, что это не будет какая-то классика военного искусства, типа огневого поражения по трем периодам, затем серия из красных и зеленых ракет, выход пехоты из окопов стройными шеренгами с примкнутыми штыками… Это уже не работает. Что будет – мы можем только догадываться", – заявил Ходаренок.

Он предложил обратить внимание на такой момент, как неполная публичность поставок Украине западного вооружения.

"Поставки вооружений и военной техники Украине все больше исчезают из публичного пространства. Например, в свое время на самом высоком уровне в Великобритании говорили, что они готовы поставить Украине ракеты Storm Shadow, но поставили или не поставили – неизвестно. При этом носители этих ракет у Украины уже есть. То же касается ракет ATACMS и бомб JDAM", – отметил военный обозреватель.

По его мнению, поставки такой техники вполне могут происходить и эта техника может накапливаться для предстоящего контрнаступления.

"План наступательной операции ВСУ может базироваться на трех словах: ошеломить, парализовать, разгромить. То есть, ошеломить – это нанести удары по всем командным пунктам, узлам связи, складам, линиям поставки – одновременно на всю глубину от Запорожья до Бердянска, например. Затем сделать управление вооруженными силами РФ невозможным с помощью массированной постановки организованных препятствий. И, наконец, начать наступательную операцию общевойсковых группировок, укомплектованных современной западной бронетехникой – лишь в темное время суток оперативными группами и отрядами, тем более что местность позволяет и сплошной обороны на тысячекилометровом участке фронта нет. Целью этой наступательной операции будет в кратчайшие сроки добиться решительных результатов: выйти на побережье Азовского моря, расколоть российские группировки и уничтожить их частями", – озвучил свое видение украинского контрнаступления полковник запаса ВС РФ Михаил Ходаренок.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в России начали открыто обсуждать выгоды от завершения спровоцированной Кремлем войны против Украины и призывать "прекратить эту авантюру, пока не поздно".

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