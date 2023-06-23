'Это не голливудское кино': Порошенко призвал Запад верить в контрнаступление ВСУ и напомнил о Бахмуте

Петр Порошенко в интервью BBC призвал Запад не ждать быстрых результатов от украинского наступления, потому что это не голливудское кино. Порошенко также отметил, что уверен в успехе ВСУ, и призвал союзников ускорить поставки новейших видов вооружения.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Можно сравнить российскую наступательную операцию этой зимой, где 10 месяцев россияне стояли перед Бахмутом, и две недели украинской контр-наступательной операции сейчас. Мы уже взяли семь сел и идем по восемь километров вперед. И это только начало. Это просто разведка огнем. Так мы определяем наиболее перспективное направление украинского наступления", – сказал Порошенко.

Пятый президент Украины отметил, что у Украины есть фантастический генерал Залужный и все другие опытные украинские молодые генералы.

"Не ждите быстрого результата. Это не кино, голливудское или украинское. Это очень, очень тяжелые бои. Но я абсолютно уверен в будущем успехе созданных нами с 2014 года по стандартам НАТО Вооруженных сил Украины", – подчеркнул Порошенко.

Пятый президент также призвал международных партнеров продолжать поддержку украинской Армии оружием и технологиями.

"Пожалуйста, продолжайте поддерживать. Потому что эта победа, этот успех не может быть без F-16, без противовоздушной обороны, без средств радиоэлектронной борьбы и без санкций", – сказал он.

Порошенко отметил, что Евросоюз уже одобрил 11 пакет санкций, который будет сдерживать военные возможности России.

"И есть еще одна очень важная вещь. Не менее важное, чем наступление на юге и востоке Украины, событие, которое состоится в Вильнюсе. Это саммит НАТО 11-12 июля в Вильнюсе. Крайне важно, чтобы мы получили сообщение о приглашении к будущему членству Украины в НАТО. Без этого не будет ни мира, ни победы, ни устойчивой стабильности", – подчеркнул Порошенко.