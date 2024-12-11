'Это не первая попытка россиян': в ГУР объяснили, что кроется за так называемым 'отрядом имени Максима Кривоноса'. Видео

Российская пропаганда продолжает манипуляции, заявляя о создании подразделения украинских военнопленных – так называемого отряда Максима Кривоноса. В Главном управлении разведки (ГУР) Украины разъяснили, что это часть враждебной информационно-психологической операции (ИПСО), которая также имеет признаки военных преступлений.

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О том, что кроется за этим отрядом и действительно ли украинцы переходят на сторону РФ, рассказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA представитель ГУР Андрей Юсов. По его словам, это не первая попытка окупантов заявлять о создании таких подразделений.

"Это не первые попытки россиян заявлять о намерениях создания или даже о создании подразделений из якобы бывших украинских военнопленных. Раньше речь шла уже несколько лет. Его создавали, создавали, тоже куда-то отправляли, потом его следы исчезали, это так называемый батальон Богдана Хмельницкого, ну а теперь вот Кривоноса", – заметил представитель ГУР.

Юсов подчеркнул, что подобные заявления носят пропагандистский характер и направлены на создание иллюзии, что украинские военнопленные якобы массово переходят на сторону оккупантов. При этом Россия своими заявлениями о создании таких "отрядов" сама признает нарушение Женевской конвенции, ведь использование военнопленных для формирования подразделений является военным преступлением, подчеркнул спикер.

"Это собственно, одновременно и враждебное ИПСО, и признаки военных преступлений", - подчеркнул спикер ГУР.

Представитель ГУР отметил, что подобные попытки обычно быстро исчезают из публичного пространства из-за своей недееспособности. Он назвал их "бледным и хилым ответом" на настоящую российскую вооруженную оппозицию, воюющую в рядах ВСУ – РДК, "Легион Свободы России", Сиббат. Это реальные боевые подразделения, выполняющие задачи и воюющие за свое видение будущей России против режима Путина, проводящие успешные военные операции.

"И вот этим реальным шагам оккупанты пытаются противопоставлять такие фейковые вещи. Понятно, что спецслужбы работают, и иногда единичных граждан Украины для этого могут использовать, и под давлением, в частности. Но если мы говорим о подразделениях в целом, то здесь даже не имеет за большим счетом чего комментировать", – сказал Юсов.

Сегодня российские спецслужбы активно распространяют дезинформацию о создании таких "отрядов" через социальные сети и телеграмм-каналы, пытаясь создать иллюзию поддержки этих псевдообразований. Однако большинство таких инициатив не имеют реальной поддержки и их деятельность ограничивается пропагандистскими заявлениями.

"Если представить себе, что вы какой-то скрытый поклонник русского мира, то какой вам смысл выходить на связь с каким-то подразделением Кривоноса или Богдана Хмельницкого, которое все равно является украинским подразделением, как его позиционируют сами российские захватчики. Лучше уж тогда выходить на связь" связь с ФСБ. Поэтому оно так и кучи не держится, и сыпется, и долго и тяжело запускается", – объяснил Юсов.

Вместе с тем он подчеркнул, что российские спецслужбы не сидят на месте, пороте им стало гораздо труднее работать в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской и Николаевской областях разоблачили трех мужчин, которые по заказу российских спецслужб поджигали автомобили и здания на территории региона. Российские оккупанты дистанционно завербовали их через Telegram-каналы и обещали за диверсии деньги.

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