'Это не секрет': Зеленский рассказал о планах врага на Сумщине

Россия не отказалась от планов создания буферной зоны на приграничных территориях, в частности на Сумщине и Харьковщине. Несмотря на это, Силы обороны Украины противодействуют этим намерениям и контролируют ситуацию, поэтому рисков для Сумщины нет.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов. Он отметил, что Украина также не отказывается от собственных целей и продолжает блокировать действия оккупантов.

"Не секрет, что они (россияне – ред.) хотят и на Сумщине, и Харьковщине делать буферную зону. От этой цели никто не отказывался, но и мы от наших целей не отказываемся. Поэтому на Сумщине никаких на сегодня рисков нет", – сказал глава государства.

Зеленский подтвердил, что украинское командование осведомлено с ситуацией на границе. Вооруженные Силы Украины выполняют необходимые задачи для урегулирования ситуации.

Президент добавил, что украинские военные продолжают оборонять населенные пункты, гражданскую инфраструктуру и города.

"Мы защищаем наши села, нашу гражданскую инфраструктуру, наши города. Россия борется против гражданских целей, а у нас цели военные", – подчеркнул глава государства.

Напомним, российские войска активизировали действия у границы Сумской области, пытаясь расширить контроль над приграничными селами. Таким образом оккупанты стремятся сформировать "зону влияния" глубиной до 20 километров. Для этого они применяют тактику локальных атак малыми подразделениями без масштабных штурмов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Сумском направлении российские войска продолжают активность и пытаются проникать на позиции украинских сил малыми штурмовыми группами. Враг постепенно наращивает усилия на отдельных участках, а также активнее использует беспилотники.

